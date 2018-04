Zuschussvergabe wird neu aufgerollt

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Bad Saarower Hauptausschuss hat die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Interessengruppen sowie für Konzerte vertagt. Das Thema wurde am Montagabend auf Vorschlag von Scharmützelsee-Amtsdirektor Christian Riecke zur nochmaligen Erörterung in den Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschuss verwiesen. Eines steht indes bereits fest: Die acht Organisationen, die Gemeindegeld beantragt haben, werden nicht alle wie gewünscht zum Zuge kommen. Denn das Budget für Vereine im Haushalt der Gemeinde beträgt 8000 Euro, beantragt wurden aber insgesamt 12 200 Euro.

Der Wirtschaftsausschuss hatte sich in seiner vergangenen Sitzung zunächst darauf verständigt, die Interessengemeinschaft Saarow Classics, die am 17. und 18. August wieder eine Oldtimerrallye veranstaltet, komplett leer ausgehen zu lassen. Mittlerweile haben die Veranstalter den Gremien der Gemeinde aber Informationen nachgereicht, wonach die Saarow Classics dieses Jahr mehr Programm für Jedermann bieten – unter anderem eine Ausstellung historischer Polizeifahrzeuge. Auch historische Boote sind zu sehen. „Angesichts dieses neuen Sachverhaltes sollten wir noch einmal neu nachdenken“, sagte die Wirtschaftsausschuss-Vorsitzende Susann Rolle (CDU) im Hauptausschuss. Beantragt haben die Veranstalter einen Zuschuss von 3500 Euro.

Bürgermeisterin Anke Hirschmann (Demokratie direkt) schlug vor, möglicherweise bei allen Antragstellern kleine Abstriche zu machen, um das Budget einzuhalten.(bs)