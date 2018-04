Lieder und Geschichten zum Frühlingsfest

Bettina Winkler

Heinersdorf Heinersdorf. Lustige Geschichten über den Lenz erzählt Regina Funke, Leiterin der Heinersdorfer Singe-Gemeinschaft, beim traditionellen Frühlingsfest am Freitag, ab 14.30 Uhr, im Speisesaal der Grundschule „Dr.-Theodor-Neubauer“ in der Straße der Jugend 5. Zur Singe-Gemeinschaft, die aus dem ehemaligem Heinersdorfer Chor, der viele Jahre von Regina Funke geleitet wurde, entstanden ist, gehören über 20 Aktive. Gemeinsam mit dem Verein Denk-mal-Kultur werden jährlich im Frühling und im Herbst Feste mit gemütlichem Beisammensein von Jung und Alt organisiert. Die Gäste können sich bei freiem Eintritt auf ein kleines Programm der Grundschüler freuen und gemeinsam altbekannte Frühlingslieder singen. Mit dabei ist auch Willi Kammer am Keyboard. Aus Kapazitätsgründen sollte jeder Besucher ein Kaffeegedeck und ein Glas mitbringen.(bw)