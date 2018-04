Piefke trifft auf Jazz beim Europatag am 9. Mai

MOZ

Frankfurt (Oder) Zum achten Mal feiern die Nachbarstädte Frankfurt und Słubice am 9. Mai den Europatag. Der steht in diesem Jahr unter dem Motto „Europäisches Kulturerbe“ und beginnt mit der feierlichen Eröffnung der Simulation der Europäischen Parlamentssitzung an der Viadrina. Rund 100 Schüler aus Deutschland und Polen setzen sich dabei mit der Zukunft der Europäischen Union auseinander.

Darüber hinaus, laden rund 40 Veranstaltungen zum Mitmachen ein. Kinder können sich in Workshops, Wettbewerben und Spielen rund um Europa ausprobieren. Jugendliche haben die Gelegenheit, an kreativen Performances, einer interaktiven Stadt-Rallye sowie einem Smartphone-Wettbewerb über das Leben in der Doppelstadt teilzunehmen. Für alle Bürger stehen Diskussionsrunden, thematische Führungen sowie ein Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung auf dem Plan. Studierende sind zur „Frankfurt Oderaner Marschmusik Piefke Meets Jazz“ und zum „Europa Open End“ am Brückenplatz eingeladen.

Programm auf www.frankfurt-slubice.eu, Info unter: mail@frankfurt-slubice.eu, Tel.: 0335 606985-14.