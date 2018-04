Einladung zum Zocken

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Bis Sonntag ist Berlin das Mekka von Computerspiel-Fans aus aller Welt. Doch die „Games Week“ richtet sich nicht nur an Entwickler und Hardcore-Zocker. Mehrere Veranstaltungen sind auch speziell auf Anfänger und Familien ausgerichtet.

Wer Computer spielen will, der muss derzeit nicht zu Hause auf der Couch versauern. Während der Berliner „Games Week“ pilgern die bleichgesichtigen Zocker derzeit in angesagte Locations, hören DJ-Musik und setzen sich die Virtual-Reality-Brillen im coolen Biergarten an der Spree auf. So findet das Gamesfest erstmals im Säälchen auf dem Holzmarktgelände zwischen Jannowitzbrücke und Ostbahnhof statt. In dem neuen Club direkt am Ufer können Besucher am Freitag (15 bis 21 Uhr) und Sonnabend (11 bis 21 Uhr) Computer-, VR-, und Tabletop-Spiele testen. „In unserer Retro Lounge im dritten Stock gibt es zudem Arcade-Automaten und Retro-Konsolen. Dort können es sich die Besucher bequem machen, ein kaltes Getränk schnappen und Spiele wie in den 80er-Jahren erleben“, kündigt Veranstaltungssprecherin Sandy Kramer an.

Dazu ist ein Bühnenprogramm mit Musik und moderierten Gemeinschaftsspielen geplant. Das Zwei-Tages-Ticket kostet 10 Euro. Wer als Cosplayer kommt, sich also als Computer-Figur verkleidet, zahlt nur den halben Preis. Auch die Stars der Szene haben versprochen, mit ihren Fans Fotos zu machen – und vor allem zu zocken.

Das Gamesfest ist nur eine von insgesamt zwölf Einzelveranstaltungen der Games Week, zu der bis Sonntag rund 15 000 Besucher erwartet werden.

Eine weitere, die sich an ein breiteres Publikum wendet, ist das „A Maze“-Festival im Konzerthaus „Urban Spree“ auf dem RAW-Gelände an der Warschauer Brücke. Bei den Spielen, die dort jeden Abend von 20 bis 1 Uhr in einer Ausstellung präsentiert werden, wird mehr gefordert als Fingerfertigkeit und Zielgenauigkeit. „Man muss es sich wie ein Art-House-Filmefestival vorstellen, nur für Computerspiele“, erklärt Organisator Thorsten S. Wiedemann.

Statt auf Monster zu ballern, schlüpft man zum Beispiel in die Rolle einer Gottesanbeterin. Da die weiblichen Insekten die Männchen nach dem Sex töten, geht es in dem Liebesspiel vor allem um Kommunikation. „Als Männchen muss ich versuchen, die Beziehung im Gleichgewicht zu halten, um nicht gleich gefressen zu werden“, erklärt Wiedermann, der einige Beiträge auch prämieren wird.

Der 46-Jährige will mit dem Festival vor allem kleinen, unabhängigen Entwicklern eine Bühne geben, die Geschichten erzählen und auch politische oder sozialkritische Botschaften vermitteln. Wie zum Beispiel „Missing“, das auf das Leid von indischen Sexarbeiterinnen aufmerksam macht, die als Kinder entführt wurden. Für ein anderes Videospiel hat ein Designer aus Tel Aviv Palästinenser-Gebiete aus seinen Kindheitserinnerungen rekonstruiert. Es sind virtuelle Welten, die nachdenklich machen, bisweilen verstören.

Oder der künstlerische Aspekt steht im Vordergrund. „Der Trend geht dahin, virtuelle Galerien zu schaffen, nur dass man die Kunst anfassen und sogar verbiegen kann“, so Wiedermann. Bei dem 2D-Puzzlespiel „Homo Machina“ für Smartphones oder Tablets kann der Spieler den menschlichen Körper zum Beispiel zusammensetzen und dadurch verstehen lernen. Die Designer orientierten sich dabei an den aufregenden Darstellungen des Arztes und Illustrators Fritz Kahn (1888-1968), der den Menschen in seinen aufregenden Bildern als Maschine darstellte.

Der Beitrag „Attentat 1942“ darf dagegen in Deutschland gar nicht gezeigt werden. In dem Videospiel, das von der Karls-Universität und der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik entwickelt wurde, kommen Zeitzeugen zu Wort, die über die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Deutschen berichten. In comicartigen Einspielern und historischen Filmsequenzen sind aber auch Hakenkreuze zu sehen. Auf dem Berliner Festival soll nun diskutiert werden, warum solche Symbole im Film zwar erlaubt, im Videospiel dagegen verboten sind.

So gibt es neben der Ausstellung auch Talkrunden und Workshops. „Wir wollen zeigen, dass es gar nicht teuer ist und nicht kompliziert sein muss, sein eigenes Spiel zu entwickeln“, erklärt Wiedemann. Schon Kinder ab sechs Jahren können am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr Roboter programmieren lernen. An den Veranstaltungsabenden wird es zudem bis in die Nacht Konzerte geben. „Die Leute, die zu uns kommen, sind Freigeister, die will ich nicht in ein Konferenzzentrum zwingen.“

