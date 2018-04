Digitales Zeitalter bricht an

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Seit Jahren wird über elektronische Aktenbearbeitung und Antragstellungen in allen Behörden geredet. Jetzt soll ein Gesetz Voraussetzungen schaffen und Schwung in festgefahrenen Abläufe bringen.

Dänemark macht es schon vor Jahren vor. Dort müssen Bürger und Behörden papierlos miteinander kommunizieren. Ausnahmen müssen beantragt werden und kosten, wenn es keine triftige Begründung gibt. So weit will in Deutschland niemand gehen. „Es ist ein Angebot“, sagt Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD). Das Formular soll es weiter geben.

Trotzdem erhofft sich die Landesregierung einen „Kulturwandel“ in der Verwaltung. Als Beispiel nimmt Lange das antragslose Kindergeld. Warum muss man das erst beantragen, fragt sie. Der Staat wisse schließlich, wenn ein Kind geboren wird und könne von sich aus handeln, argumentiert die Staatssekretärin.

Um Formulare von zu Hause aus am Computer ausfüllen zu können, müssen Fragen der Verschlüsselung, des elektronischen Zugangs, Bezahlmöglichkeiten und elektronische Nachweise geklärt werden. Land und Kommunen sollen dazu mit dem gleichen Instrumentarium arbeiten. Ein Landesportal lotst den Bürger zum richtigen Antrag. Beispielsweise zum Beantragen eines Angelscheins in einer bestimmten Kommune.

Utopisch und noch ein wenig ungeheuer klingen die Pläne für ein Bürgerservicekonto. Dort kann der Bürger elektronisch seine Geburtsurkunde, Meldebescheinigungen, Arbeitsbescheinigungen und dergleichen hinterlegen. Wenn er dann beispielsweise einen Ausweis von zu Hause aus beantragen will, kann er der jeweiligen Behörde den Zugang zu diesem Bürgerservicekonto freischalten. Lange weiß, dass da noch sehr viele Bedenken an die Sicherheit zerstreut werden müssen. Allerdings bringen die Bürger beim Einkaufen im Internet wirtschaftlichen Unternehmen auch jede Menge Vertrauen entgegen, argumentiert sie.

Um all die Schritte auf den Weg zu bringen, wir ein Digitalbeirat mit neun Experten berufen, der Ende Mai das erste Mal mit der Landesregierung zusammen tagt. Außerdem berät der TÜF Rheinland die Landesregierung. Bei der Landesinvestitionsbank wird eine Digitalagentur mit bis zu 20 Planstellen eingesetzt. Sie berät unter anderem die Kommunen in Fragen des Breitbandausbaus, beim geplanten Installieren von 1500 Hotspots für W-Lan landesweit und bei den Sicherheitskonzepten.

Am Frankfurter Leibnitzinstitut für Innovative Mikroelektronik IHP soll außerdem ein Kompetenzzentrum IT-Sicherheit entstehen, das Informationen zu aktuellen Bedrohungsszenarien aus dem Netz aufarbeitet.

Jedes einzelne Ministerium wird zusätzlich Digitalstrategien erarbeiten, in Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Ländern. Am anschaulichsten ist das in der Justiz, wo in den nächsten Jahren bundesweit die elektronische Gerichtsakte eingeführt werden soll. Der Richter, der mit dicken Aktenstapeln den Verhandlungssaal betritt, gehört dann der Vergangenheit an und Anwälte müssen sich für Akteneinsichten nicht jedes Mal auf den Weg zum Gericht machen.