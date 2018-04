Sei Berlin, sei zornig

Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) Wer im Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus zu Johannes Heisig will, muss an Hans Ticha vorbei. Der Kontrast ist beträchtlich, dennoch ergänzen sich die beiden Künstler auf nahezu wundersame Weise. Auf der einen Seite Ticha, der Pop-Art-Satiriker mit seinen bunten Formen und Figuren, die nichts ernst nehmen, am wenigsten den Beifall der Genossen. Und auf der anderen Seite, sprich im nächsten Raum, Heisig, der streitbare Brandenburger, dessen erstes Stilmittel die Ironie nicht ist.

Stattdessen greift Heisig in der Ausstellung „Tonlagen“ tief hinein in den politischen Alltag, sehr direkt und mit einer malerischen Intensität, die wehtut. In einer apokalyptischen Landschaft blicken hoffnungslose, ja verwahrloste Menschen in großer Angst hoch zum Himmel, den ein Jagdflieger besetzt hat. „Das Lager“ heißt das Bild und stammt schon in seiner Erstform aus dem Jahre 1992. Im Bildhintergrund ein weißes Loch, der Eingang zur Hölle oder zum Himmel? Oder beides?

Dagegen wirkt der „Abgewickelte Ingenieur“ aus dem Jahre 1991 fast friedlich. Der Betrachter blickt in ein resigniertes Gesicht. Es gehört einem Menschen, der nicht mehr gebraucht wird. Heisig hat hier ein künstlerisches Zeitdokument hinterlassen, mit dem er sich vor zigtausenden Menschen, die zur Wendezeit im Osten ihren Job verloren, zu verneigen scheint.

Seine mit genauem Blick gesammelten Eindrücke vermittelt der Künstler in einer expressiven Bildsprache. Er schichtet Farben übereinander, das lässt die Motive unkonturiert wirken, gerade so lassen die Bilder aber dem Betrachter viel Platz für Interpretation. Die Gesichter bleiben im Vagen, und dennoch haben sie Charakter. Vieles wird angedeutet, manches ist allegorisch, hat viel Symbolik, jedoch ohne Pathos.

Sein auffälligstes Werk in dieser Ausstellung ist jedoch „Be Berlin oder die einende Kraft der Musik“, das im Titel eine Werbekampagne des Berliner Senats aufgreift. „Ursprünglich wollte ich nur eine Band malen“, sagt Heisig. Herausgekommen ist ein allegorisches Triptychon auf ein gesellschaftliches Übergangsszenario. Links steigt eine Frau aus einem verfallenen Haus in eine andere Welt, ein Fuß ist schon draußen; wo es hingeht, ist ungewiss. Der rechte Teil des Triptychons zeigt im Vordergrund einen Grenzoffizier, verunsichert von den Geschehnissen 1989. Und über ihm baumeln schon fröhlich die Beine der Mauerbesetzer.

Der zentrale Teil des Bildes zeigt eine Band – ein Schlagzeuger mit Gasmaske, ein sich verausgabender Saxofonist und ein Cellist, der Bezug nimmt auf einen Moment im November 1989, als der russische Cellist Mstislav Rostropovitsch an der Mauer ein Solokonzert gab. Im Hintergrund Willy Brandt, J. F. Kennedy und Konrad Adenauer. Fast gleichgültig wirken sie auf die Geschichte. Beobachtet wird die Szenerie von dem schlitzohrigen Heiner Müller (links) und dem indifferenten Dichter Gottfried Benn (rechts).

Ein anderes Bild heißt „Hafenrundfahrt“: Ein kleines Paddelboot zu Wasser mit einer dreiköpfigen Familie. Dahinter ein Riesendampfer, der bedrohlich nahekommt. „Hoffnung“ steht auf dem Rumpf des Bootes; die Schrift, eine deutsche Fraktur, ist schon fast unter Wasser.

Von einer anderen Seite zeigt sich Heisig in seinem Werkzyklus „Krähe“. Zu sehen sind in der oberen Etage 17 großformatige Bilder, die den Raum beherrschen. Zentrale Gestalt, so Museumsleiterin Ulrike Kremeier, die gemeinsam mit Jörg Sperling die Ausstellung kuratiert hat, sei nicht die Krähe, sondern die menschliche Figur, die sich als Zwischenwesen zeigt. Die Krähe als ein Gleichnis für einen existenziellen Kampf. Sie liebt, hasst, verschwendet sich, probiert das Leben, ist ein Bild für Utopie und Apokalypse zugleich. Dabei kennt die Kunstgeschichte nicht den Unterschied zwischen Krähe und Rabe. Letzterer gilt als kluges Tier. Sind wir noch zu retten durch die Klugheit der Vögel? Heisig ist misstrauisch.

Der Werkzyklus greift den gleichnamigen Gedichtzyklus des englischen Dichters Ted Hughes auf. Im Jahre 1970 zählten die Verse zu den bedeutendsten englischer Gegenwartslyrik. „Ach sollte ich aufhören zu essen / und versuchen das Licht zu werden“, fragt der Dichter. Heisig entlässt den Zuschauer fragend und dennoch nicht mutlos. Diese Bilder sind von großer Kraft, im Landesmuseum kommen sie, großzügig gehängt, zur Geltung. Es scheint, als würde Heisig auf diesen zwei Etagen die Geschichte kurz anhalten. Nicht jeder kann das.

