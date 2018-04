Weltkriegsbombe wird gesprengt

dpa

Berlin (dpa) Experten des Berliner Landeskriminalamtes bereiten derzeit die Sprengung der geborgenen Weltkriegsbombe aus der Heidestraße vor.

Auf dem Sprengplatz Grunewald sollten am Mittwoch zudem weitere Granaten zerstört werden. Insgesamt wurden 23 Trichter gegraben, teilte die Polizei per Twitter mit. In einem Umkreis von einem Kilometer gab es Absperrungen. Besucher wurden aus dem Areal herausgebeten.

Die 500-Kilo-Bombe aus der Heidestraße nahe dem Hauptbahnhof war am Freitag entschärft und dann abtransportiert worden. Es war eine groß angelegte Aktion, ein Teil der Innenstadt war lahmgelegt. Rund 10 000 Menschen mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Der Bahn- und Straßenverkehr stand zeitweise still, der Hauptbahnhof war geschlossen. Auch das Sozialgericht konnte wegen der Entschärfungsaktion an dem Tag nicht verhandeln.