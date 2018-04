Knabenchor-Nachwuchs übt für nächste Konzerte

Frank Groneberg

Bremsdorf (MOZ) Die jüngsten Sänger des Knabenchores der Singakademie Frankfurt waren am Wochenende in der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle zu Gast. Doris Blenck, Leiterin der Nachwuchsgruppe des Chores, übte dort zwei Tage lang mit ihren Schützlingen. Denn die Knirpse haben schon in eineinhalb Wochen ihren nächsten großen Auftritt, der für viele von ihnen der erste überhaupt sein wird: beim Frühlingssingen der Chöre der Singakademie am 6. Mai, 15 Uhr, in der Frankfurter Konzerthalle.

Genau 13 Jungs singen derzeit in der Nachwuchsgruppe mit, und alle nahmen am Probenwochenende in Bremsdorf teil. „Wir hatten diesmal sogar drei Kindergartenkinder mit“, erzählt Doris Blenck. Zwei von ihnen kommen nach den Sommerferien in die Schule, der dritte ist sogar noch jünger, erst fünf Jahre alt. „Er darf schon bei uns mitmachen, weil sein großer Bruder auch in der Nachwuchsgruppe singt“, erklärt Doris Blenck.

In Bremsdorf waren sie und ihre Schützlinge zum ersten Mal zu Gast. Die Probenwochenenden fanden in den vergangenen Jahren immer im „Kiez“ am Frauensee statt, das aber sehr weit entfernt ist. „Die Jugendherberge Bremsdorfer Mühle ist sehr schön für unser Wochenende, sie hat einen großen Spielplatz, wir wohnen alle in einem Bettenhaus und haben Räume für die Proben“, freut sich Doris Blenck. Geübt hat sie mit den Jungs drei Kinderlieder: „Der Tausendfüßler Hannibal“, „Wenn die Nachtigallen schlagen“ und „Hase und Igel“. Außerdem mehrere Volkslieder wie „Der Winter ist vergangen“, die am 6. Mai zusammen mit dem Publikum gesungen werden. Wie immer standen ihr dabei zwei erwachsene Knabenchorsänger als Betreuer zur Seite. Und wie immer wurde nicht nur geprobt, sondern es gab auch eine abenteuerliche Schatzsuche und einen gemeinsamen Grillabend. So konnte bei den Kleinen, von denen viele zum ersten Mal ohne Eltern verreist waren, auch gar kein Heimweh aufkommen.

Die Nachwuchsgruppe des Knabenchores braucht permanent Verstärkung. Immerhin werden sechs der kleinen Sänger im Sommer zu den Großen in den Knabenchor wechseln. Wer einfach mal bei einer Probe reinschnuppern möchte, ist an diesem Freitag zur öffentlichen Probe des Knabenchores eingeladen. Von 16 bis 17 Uhr können sich Jungs, fünf bis zehn Jahre alt, in der Konzerthalle in den Chor oder die Nachwuchsgruppe setzen und mitproben.