Zumindest mit einer Hand am Cup

Rainer Fehlberg

Boitzenburg Als krasse Außenseiter sind die Billard-Spieler von der zweiten Mannschaft der SG Greiffenberg zum Matschull-Kreispokalfinale angereist und haben dem Favoriten Pool & Kegel Templin bis zur hauchdünnen 15:17-Niederlage einen großen Kampf geliefert.

Die Trophäe ist nach Annegret und Siegfried Matschull benannt – Kaufleute im Ruhestand aus Boitzenburg, die in ihrem Heimatort seit Jahren der Pokalstifter sind. in Boitzenburg trafen der Dritte der abgelaufenen Uckermarkliga-Saison aus der Kurstadt und die achtplatzierten Greiffenberger aufeinander. Letztere hatten im Halbfinale den SV Günterberg II bezwungen, während sich die Templiner gegen das erste Greiffenberger Team durchsetzten. „Allein die Tatsache, dass eine zweite Mannschaft den Einzug ins Finale geschafft hat, ist schon ein sehr großer Erfolg für die Greiffenberger“, erklärte die Präsidentin des Billardverbandes Uckermark, Peggy Schmidt aus Angermünde. Und dass man ein gutes Team ist, wollte der Außenseiter nun auch im Finale beweisen.

Die Favoriten aus Templin taten sich schwer, sich von ihren Konkurrenten entscheidend abzusetzen. Im Pokalmodus „jeder gegen jeden“ zwischen den vierköpfigen Teams finden praktisch 16 kleine Entscheidungspartien statt, die zusammengerechnet das Mannschaftsergebnis liefern. Selbst als einmal vier Punkte Vorsprung für die Kurstädter zu verzeichnen waren, kämpften sich die Greiffenberger wieder heran. Spieler wie der 76-jährige Wilfried Westphal und Hans-Jürgen Gellner wuchsen mit je vier Punkten über sich hinaus. Sie wurden nur von Maik Fankhauser als Bestem des SGG-Teams übertroffen, der sogar sechs Punkte erspielte.

Hätte Marcel Köhler – er konnte letztlich nur einen Punkt beisteuern – an sein vorhandenes Leistungsvermögen angeknüpft, vielleicht hätten die Greiffenberger sogar nach den Sternen greifen können und die Hände an den Pokal bekommen. So entschied die 16. und letzte Partie über den Sieg: Templins Sven Borde als leistungsstärkster Spieler des Finales ließ sich nicht überraschen und sicherte den 17:15-Erfolg und damit den Gewinn des Kreispokals seiner Pool-&-Kegel-Mannschaft.