Team SSV PCK I steht kurz vor der Titelverteidigung

Jens Fenske

Schwedt Jeweils mit 2:0-Erfolgen gegen Borussia Criewen I und Team Karthausclub Schwedt hat SSV PCK I in der Volleyball-Uckermarkliga den ersten Rang gefestigt und ist klar auf Kurs Titelverteidigung.

Gegen Criewen I wurde der erste Satz mit 25:17 gewonnen. Variable Netzangriffe und sichere Aufgaben waren ein großes Plus des PCK-Teams. Der größte Vorteil war jedoch wieder einmal ein ganz starker Block. Im zweiten Abschnitt überraschten die Borussen zu Beginn mit einer 5:3-Führung, die aber nicht gehalten werden konnte. Schnell drehte PCK I den Rückstand in eine 9:5-Führung und gab diese bis zum deutlichen Satzgewinn (25:11) nicht mehr ab.

Im Spiel gegen Team Karthausklub wurde es noch deutlicher – 25:9 und 25:14 standen im Protokoll. Anzumerken ist, dass beim Gegner der Hauptangreifer nicht zur Verfügung stand. In der Abwehr wurde hervorragend gekämpft, aber es fehlten am Netz einfach die Genauigkeit im Abschluss sowie die Angriffshärte.

Spannend wurde es in der Begegnung Karthaus kontra Criewen. Im ersten Satz überwogen die Eigenfehler auf Criewener Seite, sodass die Karthäuser häufig zu einfachen Punkten kamen, aber auch gelungene Aktionen am Netz zeigten (25:18). Im zweiten Durchgang wirkten die Borussen wesentlich konzentrierter – am Netz gelangen neben guten Angriffen auch wirksame Blockaktionen. Der Lohn war ein klarer 25:15-Satzgewinn.

Der notwendige Tiebreak gestaltete sich dann mehr als deutlich für Criewen. Beim 8:0 wurden die Seiten gewechselt, ein sicherer Satzerfolg mit 15:4 beendete das Match.

Die Mannschaft SSV PCK I benötigt am letzten Spieltag in Angermünde (24. Mai) gegen die einheimischen Teams VCA und ABS nur noch einen einzigen Satzgewinn, um sich wiederum den Staffelsieg in der Uckermarkliga zu sichern.(jfe)