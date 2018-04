Laura Taebling führt Equipe zum Titel

Uta Helkenberg

Fürstenwald Das Reitteam Berlin-Brandenburg ist Sieger im Bundesvierkampf 2018. In nahezu identischer Besetzung wie im Vorjahr verwies das Quartett von Mannschaftsführerin Natalie Jacky die Teams aus Westfalen und Hessen auf die Plätze.

Damit nicht genug aus Brandenburger Sicht: Und auch den Nachwuchsvierkämpfern aus Berlin-Brandenburg gelang im hessischen Fürstenwald der Sprung aufs Treppchen. Sie sicherten sich die Bronzemedaille hinter den Siegern aus Westfalen und Silbermedaillengewinner Hannover. Insgesamt traten zwölf Mannschaften im Bundesvierkampf zum Laufen, Dressurreiten, Schwimmen und Springreiten an, 13 waren es bei den Nachwuchsvierkämpfern.

Bereits vor zwei Wochen bei den Offenen Landesmeisterschaften in Sachsen-Anhalt deutete sich die gute Form der Vierkämpfer aus Berlin-Brandenburg an. Beim Bundesvierkampf auf der Reitanlage Pavel in Fürstenwald starteten sie zwar zunächst von Platz sieben nach dem Geländelauf, rückten aber in Dressur und Schwimmen auf die Spitzenposition vor und gaben diese auch im Springen nicht wieder ab. Für die Siegermannschaft starteten wie bereits im Vorjahr Leo-Alexander Weiffenbach (15, Neustadt/Dosse), Laura Taebling (16, Bad Freienwalde) und Malin Hellwig (14, Neustadt/Dosse) sowie Clara-Joana Gaebert (15, Oranienburg), die damals noch im Bundesnachwuchsvierkampf antrat. 2017 wurde die Mannschaft noch Sechste, in Fürstenwald war ihnen mit insgesamt 17466 Punkten der Sieg nicht zu nehmen. Das beste Ergebnis für das siegreiche Team verzeichnete Laura Taebling, die wie ihre Teamkollegen die Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule besucht. Die Schülerin der Spezialklasse Reiten trumpfte vor allem in Dressur (8,8) und Springen (9,0) auf und belegte am Ende Platz zwei im Einzel-Ranking. „Wir freuen uns, dass wir in Fürstenwald mit einer über Jahre gewachsenen Mannschaft antreten konnten“, sagte Mannschaftsführerin Natalie Jacky und lud bei der Siegerehrung alle zum nächsten Bundesvierkampf nach Berlin-Brandenburg ein.

Besser als Laura Taebling war in der Einzelwertung nur Carolin Pölling vom Team Westfalen. Wie Taebling erhielt auch die 14-Jährige Billerbeckerin in der Dressur die höchste Note von 8,8 und im Springen eine 9,0. Doch davor hatte sie bereits in der ersten Teilprüfung aufgetrumpft. Nur drei Teilnehmer hatten auf der 3000-Meter-Strecke besser abgeschnitten. Darunter Pöllings Teamkollege Laurenz Terbrack aus Nottuln, der volle 1000 Punkte für sich und die Westfalen sammeln konnte. Und noch eine weitere Bestleistung konnte das Westfalen-Team, dem neben Pölling und Terbrack auch Frieda Johanna Spork und Tim Gretenkord angehörten, für sich verbuchen. Für Gretenkords Vorstellung im abschließenden Springen gab es die Bestnote 9,3. Damit trug der 16-jährige Münsteraner maßgeblich dazu bei, dass sich seine Mannschaft zu guter Letzt vom fünften auf den Silberrang verbessern konnte. Insgesamt kamen die Westfalen auf 17223 Punkte.

Eine schnelle Läuferin hatten auch die Hessen, die als Gastgeber gleich zwei Teams an den Start bringen durften. Neben Laurenz Terbrack erreichte auch Isabelle Rüdiger vom Team Hessen I mit 1000 Punkten das Ziel und wurde am Ende Dritte in der kombinierten Einzelwertung. Ihr Team landete allerdings „nur“ auf Platz sechs, während sich das Quartett Hessen II über Bronze freuen durfte (16755 Punkte). Vor dem Springen noch Vierte, gelang Verena Engelbach, Fernanda Höhne, Jana Vollhardt und Malin Schautes schließlich im Parcours der Sprung aufs Treppchen. Das Nachsehen hatten die Bayern, die vom dritten auf den achten Platz zurückfielen (16528 Punkte). Vierter wurde die Mannschaft aus dem Rheinland mit 16747 Punkten, auf dem fünften Rang ordnete sich das Team Sachsen mit 16637 Punkten ein.