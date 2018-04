Mandy Oys

Zootzen (MOZ) 20 000 bis 25 000 Euro Schaden haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag angerichtet. Ihr Ziel war eine Tischlerei an der Lindenstraße in Zootzen. Den Einbruch bemerkten Mitarbeiter am Morgen. Wertvolle Werkzeuge und Maschinen wurden gestohlen.