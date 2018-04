Thomas Gogolin siegt bei Ruppiner Duathlon

Hubertus Rößler

Neuruppin Der Eisenhüttenstädter Thomas Gogolin hat erstmals den Ruppiner Duathlon gewonnen. Der für den MSV Tripoint Frankfurt startende 41-Jährige nutzte den Wettkampf über zweimal 6 Kilometer Laufen sowie 30 Kilometer Radfahren als Generalprobe für die Duathlon-EM am 6. Mai in Dänemark.

Gogolin nimmt seit fünf Jahren am Ruppiner Duathlon teil. „Dieser ist immer toll und familiär organisiert. Nebenbei ist es die Berliner Meisterschaft im Duathlon. Leider ist es nicht mehr die Brandenburger Meisterschaft, was sehr schade ist“, berichtet er. Seine konstante Entwicklung in der Ergebnisliste kann sich sehen lassen: Nach Platz 9 zur Premiere 2013 folgten Rang 7, Rang 5, Rang 3 und jetzt der Sieg. 2016 konnte Gogolin verletzungsbedingt nicht teilnehmen. Aufgrund kleiner Änderungen war die Laufstrecke knapp sechs statt wie bisher fünf Kilometer lang, was dem Eisenhüttenstädter nicht unbedingt entgegenkommt.

Beim ersten Lauf fand er sich schnell auf Position 5 wieder und hielt diese Position bis zum Wechsel. Dort war die Spitze in Sichtweite und der Abstand betrug nur etwa 25 Sekunden. Der erste Wechsel gelang Gogolin sehr gut und er konnte sogar einen Kontrahenten überholen. Nach fünf Kilometern auf dem Rad konnte er die Führung übernehmen und wollte sich auch absetzen, was allerdings nicht gelang. Etwa zwei Kilometer vor der Wende nahm er sich dann bewusst etwas heraus, um nach der Wende beim einzigen kleinen Anstieg alles in die Waagschale zu werfen. Der Tripointler konnte sich lösen und bei Gegenwind auf den restlichen 15 Kilometern einen Vorsprung von etwa 70 Sekunden herausfahren. Auch beim zweiten Lauf fand er schnell den Rhythmus. Am Ende konnte Thomas Gogolin mit 36 Sekunden Vorsprung vor den Verfolgern ins Ziel laufen.

„Die Form stimmt für die Europameisterschaft in zwei Wochen. Dort geht es über die Distanzen 10–60–10 Kilometer. Die Gegner kommen in meiner Alterklasse vor allem aus Dänemark, Belgien, England, Deutschland und Tschechien. Mein Ziel wird das Podium sein, nachdem ich letztes Jahr überraschend Dritter geworden bin. Die Laufstrecke wird laut Ausschreibung flach sein, jeweils viermal 2,5 Kilometer. Die Radrunde von 30 Kilometern ist zweimal zu fahren und sehr anspruchsvoll mit viele Anstiegen. In Summe über 700 Höhenmeter auf den 60 Kilometern“, berichtet Gogolin.(hrö)