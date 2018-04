Vier Medaillen für BSG-Damen

Petra Wallschläger

Falkensee Mit einem Titel, einem 2. Platz und zwei Bronzemedaillen sind die neun Turnerinnen der BSG Stahl Eisenhüttenstadt von den Landesmeisterschaften der Jugend/Erwachsenen aus Falkensee zurückgekehrt.

Im ersten Durchgang turnte die Leistungsklasse 4 Jugend und Erwachsene. Monique Maas bemühte sich sehr, kam aber nicht fehlerfrei durch alle Geräte. So stürzte sie bei der Landung am Stufenbarren. Isabelle Maslack hatte dagegen sichtlich mit ihren Nerven zu tun. Nichts gelang. Somit konnten sie sich im Vorderfeld nicht behaupten: Monique kam auf Platz 16 und Isabelle auf Rang 28 bei 32 Starterinnen.

Kim Becker fehlte am Ende das nötige Glück. Sie errang den undankbaren 4. Platz. „Mit etwas mehr Ausstrahlungskraft hätte Kim sich vielleicht ein paar Zehntel mehr herausholen können. Mit dieser Platzierung zeigt sich aber, dass sie mit zu den besten im Lande gehört und ihr Trainingsfleiß sich auszahlt“, erklärt ihre Trainerin Petra Wallschläger.

In der Erwachsenenklasse ging Lisa Steinkraus für die BSG Stahl an die Geräte. Die Teilnehmerzahl war nicht sehr groß, da sich in diesem Alter nicht viele Turnerinnen motivieren. Mit dem 3. Platz konnte sie sich nach langer Wettkampfpause selbst wieder einmal beweisen, dass sie es noch kann.

Am Nachmittag gingen vier Stahl-Turnerinnen der Leistungsklasse 3 an den Start. Hier gelang wie im Jahr 2016 ein Doppelerfolg. Nicht zuletzt, weil Turnerin Hannah Mäusel wieder mit dabei war. Mit Henrike Bloch stellte Eisenhüttenstadt die amtierende Landesmeisterin. Mit diesem Druck kann sie bestens umgehen. An den Geräten Boden, Sprung und Balken führte Henrike perfekt ihre Übungen vor und zeigte, wie sprunggewaltig sie ist. Sie erhielt an diesem Gerät den höchsten Wert von 12,900 Punkten. Lediglich am Stufenbarren lief es nicht optimal. Trotzdem konnte sie den Sieg mit einem Punkt Vorsprung vor der Zweiten, ihrer Vereinskameradin Hannah Mäusel, sicher einfahren. Der 2. Platz von Hannah war eine Überraschung, weil sie in den letzten Wochen wegen einer Verletzung nicht voll trainieren konnte. Für ihre Bodenübung erhielt sie 13,700 Punkte. Gerade an diesem Gerät musste sie ihre Verletzung besonders ausblenden. Damit hat sie gezeigt, dass man mit voller Konzentration und Ehrgeiz auf den Wettkampf auch Verletzungen ausblenden lassen kann.

Nadine Erdmann belegte einen guten 10. Platz bei 27 Teilnehmerinnen in der LK 3 Jugend.

In der Erwachsenenklasse 3 gab es nur eine Starterin aus der Stahlstadt. Lisa Radloff stand am Ende des Wettkampftages auf dem Podest und erkämpfte sich den 3. Platz. Die Freude darüber war groß, zumal sie am Sprung diesmal ihre Leistung nicht abrufen konnte. Lena Ilte belegte den 14. Platz.

Das Fazit von Trainerin Petra Wallschläger fiel positiv aus: „Wir sind stolz und zufrieden mit unserem Ergebnis. Auf jeden Fall ist noch Verbesserungspotenzial nach oben vorhanden.“ Als nächstes steht im Juni die Verteidigung des Superpokals beim 43. Falkenseer Sommer an. Dann will die BSG Stahl auch mit einer Mannschaft um den Kleinen Pokal in der LK 4 bis zum Jahrgang 2007 antreten. (wal)