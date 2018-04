FSV-Damen siegen zum Saisonabschluss

Nadine Evers

Finowfurt Im letzten Spiel der Saison empfingen die Handballerinnen vom Finowfurter SV in der Verbandsliga Nord den Templiner SV Lok.

Die Gäste fanden immer wieder Lücken in der Abwehr der Schorfheiderinnen und so kam es zu einem Spielverlauf auf Augenhöhe (6:3; 8:5; 10:6). In der 21. Minute nahmen die Gäste ihr Team-Timeout. Auf Finowfurter Seite wurde ein konsequenteres Zufassen in der Deckung gefordert. Die heimischen Damen konnten dies aber leider nicht umsetzen und so fanden die Templinerinnen wieder Anschluss (10:7, 10:8, 10:9). Nun zog Trainer Menzel die grüne Karte und wollte die Damen wachrütteln. Nach der Auszeit konnte der Vorsprung wieder ausgebaut werden. So ging es mit einem Spielstand von 14:10 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit wollten die Gastgeberinnen noch ein letztes Mal ihre deutliche Steigerung in der Rückrunde unterstreichen und legten los. Die Abwehr stand nun mit einer 5:1 Deckung sehr gut und durch die vorgezogene Spielerin Franziska Wenzlaff konnten die Schorfheiderinnen immer wieder den Ball gewinnen und leichte Kontertore erzielen. Auch am Finowfurter Torwartduo Laura Trettin und Franziska Lübge scheiterten die Gegnerinnen durch einige starken Paraden. In der 52. Spielminute konnten die Gastgeberinnen den Vorsprung auf elf Tore ausweiten (31:20). Die Templiner Gäste ließen den Kopf jedoch nicht hängen und verkürzten auf den Endstand von 34:26.

Für die Templinerinnen hieß es Abschied nehmen, da dies ihre letzte gemeinsame Partie war. Die Finowfurterinnen hingegen feierten den letzten Saisonsieg vor heimischer Kulisse und das am Geburtstag des Trainers, der sich den Sieg gewünscht hatte.

Die Finowfurter Damen konnten sich durch die Steigerung in der Rückrunde den vierten Tabellenplatz sichern. Nun heißt es, im Sommer weiter an der Mannschaftsleistung zu arbeiten. Am Sonnabend, 14 Uhr, steht dazu ein Freundschaftsspiel gegen den SSV PCK Schwedt an.(ne)

Finowfurt Laura Trettin (Tor), Franziska Lübge (Tor), Nadine Weber (10), Nadine Evers (2), Conny Berndt, Annett Hanke (2), Christina Döhring (4), Celina Heinrich (3), Antonia Wollbrück (2), Sophia Müssig (2), Manja Hasse, Franziska Wenzlaff (9)