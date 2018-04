Storkower Befreiungsschlag

Steffen Rippin

Seelow Mit einem eminent wichtigen 5:2-Auswärtssieg im Duell Aufsteiger gegen Absteiger bei Victoria Seelow II hat sich Storkower SC etwas Luft im Tabellenkeller der Fußball-Landesklasse Ost verschafft.

Es ging um viel: Die Gastgeber wollten mit einem Dreier den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen, wären mit einem Heimsieg sogar an den Storchenstädtern vorbeigezogen. Diese wollten ihrerseits nach fünf sieglosen Spielen endlich mal wieder gewinnen, um sich im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig von der Konkurrenz zu lösen.

Die Gäste begannen entsprechend druckvoll und setzten sich in der Seelower Hälfte fest. Als Patrick Wach im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Koray Buley den Elfmeter sicher (10.).

Die Gastgeber versuchten, meist mit langen Bällen für Gefahr zu sorgen, auf der anderen Seite verpassten es Nico Schorisch und Marian Beyer, die Führung für den SSC auszubauen. So gelang Christian Gramsch nach einem Freistoß in den Strafraum der Ausgleich für die MOL-Kreisstädter (21.). Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel dann der Schock für die Gäste, als nach einem Standard der Ball nicht geklärt werden konnte und Ralf Müller zur Seelower Führung ins Tor traf. Jetzt mussten die Storkower also noch mehr tun. Und sie taten ...

Jan Haupt, der schon in der 35. Minute für den Gelb-Rot gefährdeten Beyer eingewechselt worden war, nutzte den sich plötzlich und unverhofft bietenden Freiraum zum 2:2 (49.), wenig später war es Buley, der die Gäste wieder nach vorn brachte (56.).

Die Einheimischen stemmten sich gegen die drohende dritte Niederlage in Folge. Aber Marco Schlausch im SSC-Tor war auf dem Posten und hielt die Führung fest. Zudem rettete einmal das Aluminium. In den Schlussminuten waren es dann noch einmal der 19-jährige Haupt mit seinem sechsten (88.) und der überragende Buley in der Nachspielzeit mit seinem 15. Saisontreffer, die für den vielleicht etwas zu hoch ausgefallenen Sieg der Mannen von Trainer Jochen Meyer sorgten.

Dessen Seelower Pendant Mark Ehrlich war natürlich enttäuscht: „Wir sind in den vergangenen Wochen nicht eben vom Glück verfolgt. Da hat sich auch heute fortgesetzt. Trotz einer 2:1-Führung sind wir nicht in der Lage, den Vorsprung auch mal über die Runden zu retten. Dennoch hat die Mannschaft gezeigt, dass Leben in ihr steckt, auch wenn die Lage sich fraglos mehr als prekär darstellt.“

Am Freitag gegen Preußen Beeskow hofft Ehrlich zumindest auf personelle Unterstützung aus dem Oberliga-Kader der Victoria. Die Storkower müssen tags darauf zum Spitzenreiter nach Großziethen.

Victoria Seelow II: Peer Schumann – Ralf Müller, Mathias Trewik (25. Hossein Askari), Daniel Münch, Maurice Geisler (58. Ronny Franz) – Anastasios Alexandropoulos, Christian Gramsch, Mohsen Nazari, Mathias Gade – Ronny Franz, Philipp Pflug

Storkower SC: Marco Schlausch – Daniel Preusker, Robert Leopold, Marcel Bergunde, Patrick Sergel – Florian Guhr (90. Maximilian Fiedler), Patrick Wach, Moritz Lüdtke (55. Leon Gutschke), Koray Buley – Marian Beyer (35. Jan Haupt), Nico Schorisch

Schiedsrichter: Lars Buchheim (Petershagen-Eggersdorf) – Zuschauer: 40