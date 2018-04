Herzklopfen kostenlos

Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Die Grundschule Küstriner Vorland hat am Montag mit einem Feuerwerk gekonnter Leistungen die erste Talenteshow über die Bühne gebracht. Organisiert von der Theater-AG, dem Förderverein und Falk Angrick alias DJ Flocki wurde die Show ein voller Erfolg.

Seit Wochen fieberten sie diesem Tag entgegen: Die jungen Talente der Grundschule Küstriner Vorland hatten am Montag zur großen Show in die Turnhalle geladen. Dass da etwas Großes im Gange war, bemerkte man schon in der Kirchstraße. Es war ringsum kein Parkplatz mehr zu bekommen. Als die Moderatorinnen Josi Krüger und Victoria Hentschel (5.Klasse) dann Melissa Feldmann zur ihrer Lieddarbietung „Alles kann ich schaffen“ aufrief, da war das Herzklopfen bis zum Hals hinauf schon zu spüren. Und doch absolvierten sie alle ihre Auftritte bravourös. „Alle haben sich freiwillig gemeldet“, erzählte Inge Heimlich, Jury-Leiterin und Vorsitzende des Fördervereins. Jeder Beitrag wurde in einem Casting getestet, und es gab Hinweise für die Vorbereitung.

Erstaunlich war die große Bandbreite. Sie reichte von der Gedichtinterpretation des „Erlkönig“ durch die Erstklässlerin Anastasia Nicole Gietz über das Klavierstück von Danie Petras, eine Reitübung von Lucy Britze bis hin zum Akrobatik von Rihanna Raabe und zum Violinenspiel von Olivia Pietras.

Letztere sorgte mit ihren beiden Darbietungen für ein echtes Gänsehautgefühl. Sowohl das Violinenstück „St. Pauls Suite“ als auch das mit glockenreiner Stimme vorgetragene „Hallelujah“ sorgten dafür, dass sich das Publikum, als es mittels Bonbons über ihren Liebling abstimmen konnte, für die Fünftfklässerin entschied.

Die Jury, der neben Inge Heimlich auch Elke Hoffmann, Kathrin Buchholz, Simone Kurz und Sandra Schulz (Pädagogik-Studentin im Praktikum) angehörten, bewerteten alle Talente nach drei Kriterien: Ausstrahlung, Kreativität und Professionalität. Die meisten Punkte heimste dabei die Fünftklässlerin Lena Prodöhl ein, die mit ihrer „Leiser“-Interpretation sogar schauspielerisches Talent bewies.

Aber der Respekt des Publikums gebührte allen Schülern, die den Mut hatten, sich der aufregenden Bühnenshow zu stellen. Und eines ist wurde klar: Ideen haben die Grundschüler! Marie Sende brachte für ihre gemeinsame Tanzdarbietung „Boomerang“ mit Sophia Benz ihre kleine Schwester mit auf die Turnhallenbühne und gewann damit natürlich sofort die Publikumsherzen. Isabell Welfle hingegen hatte ihre große Schwester, die vor Jahren einmal an der Manschnower Schule lernte, für einen gemeinsamen Auftritt gewonnen.

Schulleiterin Kerstin Wagner zeigte sich nach der Show ehrlich überrascht von den gezeigten Leistungen. Sie dankte den Mitgliedern des Fördervereins und vor allem auch Falk Angrick, der mit seiner Tontechnik die Show überhaupt erst ermöglicht hatte. Kerstin Eichler, die Lehrerin leitet die Theater AG, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Premierenerfolg der Show, die auf eine Initiative der Kinder selbst zurückgeht. Zugleich bedauerte sie gegenüber der Zeitung, dass sie lediglich 45 Minuten Zeit wöchentlich für die AG Theater zur Verfügung habe. Das sei für diese überaus vielfältige Bildungsmöglichkeit viel zu wenig. „Schön wäre es, wenn wir das als Unterrichtsfach hätten“, wünschte sie sich. Denn die Erfahrung zeige, dass die Kinder, die freiwillig lange Gedichte lernen, musizieren oder sportliche Übungen einstudieren, mit viel größerer Motivation dabei sind. Und wer einmal vor großem Publikum aufgetreten ist und Applaus geerntet hat, der wagt sich mit größerem Selbstbewusstsein an die nächsten Aufgaben.