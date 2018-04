Studenten erweitern Filmmuseum

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Das Golzower Filmmuseum setzt den Weg ins digitale Zeitalter fort. Nachdem vor einigen Jahren bereits die gesamte Ausstellung modernisiert worden ist, erweitert sie sich jetzt im Zuge eines Studienprojektes der Berliner Humboldt-Uni. Museumsleiterin Simone Grieger nennt den Prozess „Golzow 2.0“.

In einem der ehemaligen Grundschulklassenräume wurden historische Exponate mit moderner Technik für das digitale Zeitalter zugänglich gemacht. Mit einem Gastzugang können sich Museumsbesucher per Handy ins W-Lan-Netz einlocken und dann per QR-Code, der sich neben den historischen Fotos befindet, eine Vielzahl von weiteren Fotos und Erklärungen anschauen. Wem das zu kompliziert erscheint, dem hilft das Museumsteam.

Diese Art der Vernetzung mit den Daten im Internet ist ein lernendes System. Auf Tischen liegen Zettel mit den Foto-Erläuterungen, auf denen Zeitzeugen um Hinweise gebeten werden. In diesem Raum befindet sich zudem eine bemerkenswerte, etwa acht Meter lange Ausstellung, die 1983 aus Anlass der 675-Jahr-Feier von Golzow entstand. Sie informiert zum einen über Details der Dorfgeschichte, von denen einige seit der Wende in den Hintergrund getreten sind. Zum anderen verrät sie viel über den Zeitgeist Anfang der 1980er Jahre. Eine ansprechende Erweiterung findet sich in einem zweiten Klassenraum. 13 Ethnologie-Studierende unter Leitung von Maria Hetzer und Leonore Scholze-Irrlitz haben sich mit verschiedenen Seiten des Alltags im Oderbruch beschäftigt und ihre Studienresultate zu Exponaten verdichtet. Sie warten in grünen Gemüsekisten-Installationen auf Besucher. Dabei geht es um den Aufstieg und die Krise der Rübenzuckerproduktion, die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft – speziell der Traktoristinnen – sowie um den Umgang mit dem Boden. Die Besucher werden gleich am Eingang mit einem Monitor konfrontiert, auf dem der etwa zehnminütige Film „Hulitschkes Arche“ über das Friedrichsauer Dorfmuseum läuft. Eine Baumscheibe markiert per Jahresringen die wichtigsten historischen Ereignisse in der Region seit der Trockenlegung des Oderbruchs. Weitere Themen sind der Kunstspeicher Friedersdorf, das Vereinsleben Zechins, das Projekt der „Europabrücke“ Bienenwerder und der Umgang mit Behinderten in der DDR. Eine dritte Erweiterung findet auf dem ehemaligen Schulhof der einstigen Förder- und Grundschule statt. Dort entsteht ein Museumsgarten. Die Eröffnung der Erweiterungen ist für Juni geplant. Zum Museumstag am 13. Mai gibt es einen Vorgeschmack. (ulg)