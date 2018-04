Foto der Woche

Andreas Trunschke

Fläming Steffi Jacobi aus Brück ist dieses wundervolle Foto einer Trappe gelungen, die Familie Jacobi seit einigen Jahren in April und Mai für einige Tage besucht. „Sie ist vorsichtig, aber mit der Zeit etwas zutraulich geworden. Wenn sie mich sieht, kommt sie bis auf unsere Einfahrt gelaufen. Ansonsten hält sie sich auf dem großen Feld vor unserem Haus auf.“ Mit diesem aussagekräftige Foto beteiligt sich die Brückerin am Fotowettbewerb „Leben in der Zauche 2018“, organisiert von der Borkwalder Fotogruppe Blende 8 des Kulturvereins Zauche e.V. in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Zauche-Fläming e.V., BRAWO sowie der Online-Zeitung ZAUCHE 365.

Teilnahme: eingeschickt wird ein digitales Bild bis zum 15. Juli an die E-Mail-Adresse zauche2018@blendeacht.net. Das Foto muss im JPG-Format sein, sollte eine Größe von 10 MB nicht überschreiten und eine Auflösung von mindestens 2.000 Pixel an der langen Bildseite aufweisen. Eine kurze Beschreibung des Fotos, Namen und Wohnort sind zu vermerken. Die besten Fotos werden zur Veranstaltung des TZF aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens am 1. September präsentiert. Außerdem werden die ausgewählten Fotos in BRAWO abgedruckt und auf zauche365.de veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es interessante Sachpreise zu gewinnen. Die vollständige Ausschreibung finden Interessierte unter blendeacht.net.