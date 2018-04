Der Hausmeister als Laienrichter

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Noch bis Ende Mai können sich Frauen und Männer als Kandidat für das Amt eines ehrenamtlichen Richters bewerben. Siegbert Schulz, Hausmeister an der Bertolt-Brecht-Oberschule Seelow, hat bereits Erfahrungen, kandidiert zum dritten Mal.

„Meinen ersten Fall vergesse ich sicher nie“, ist Siegbert Schulz überzeugt. Der 49-Jährige hatte vor 15 Jahren aus lauter Neugierde, wie er gesteht, für das Schöffenamt kandidiert. Er wollte selbst sehen, wie das so mit Laienrichtern praktisch läuft. Das Ehrenamt habe ihn überrascht, viele Erfahrungen und Einsichten gebracht. „Man hat als Normalbürger ja ein Rechtsempfinden“, sagt der Seelower. „Wenn man sich dann aber intensiv mit der Materie beschäftigt, stellt sich manches doch anders dar.“ Vor allem, was die Beweislast für Beschuldigte betreffe. In seinem ersten Fall stand ein wegen Mordes Angeklagter vor Gericht. Aufgeregt sei er gewesen, habe großen Respekt vor dem Richter gehabt. Doch das habe sich schnell gelegt. Die Richter würden immer auf die Schöffen zugehen, informieren und motivieren. Im Fall des Mordes sei die Faktenlage zudem klar gewesen. Der Beschuldigte konnte überführt werden, wanderte ins Gefängnis.

Was Siegbert Schulz besonders beeindruckt: „Als Schöffe hat man in der Bewertung während der Hauptverhandlung die gleichen Rechte wie die hauptberuflichen Richter.“ Die Schöffen – zwei bis fünf pro Verhandlung – können während der Pausen die Richter befragen, wenn Unklarheiten bestehen oder diese bitten, noch einmal ein Detail beim Beschuldigten nachzuhaken. Er habe sich immer Notizen während der Verhandlungen gemacht. „Manchmal hat die auch der Richter eingesehen, ehe wir gemeinsam ein Strafmaß besprochen haben.“

A und O beim Urteilsspruch, der im übrigen nicht immer einstimmig ausfallen muss, sei stets die Beweislast, weiß Schulz. Das klappe nicht immer, wenn er etwa an einen Vergewaltigungsfall in einer Familie denke. Die Tochter hatte ihren Vater erst Jahre später angezeigt. Allen im Saal sei klar gewesen, dass sich die Vorfälle so abgespielt haben könnten, wie von der Tochter geschildert. „Dennoch konnte der Mann nicht verurteilt werden. Es fehlten die eindeutigen Beweise.“ In solchen Fällen gehe man auch als Schöffe mit einem unguten Gefühl aus der Verhandlung. Ohnehin würden die Fälle einen oft lange beschäftigen. Und auch Sichtweisen verändern.

„Viele meinen, die Justiz sei zu lasch. Doch die Urteilsfindung muss sich nun mal in einem Rechtsrahmen bewegen. Man kann und darf nicht aus rein persönlichem Empfinden entscheiden.“ Die Arbeit der Laienrichter sehe er als hohes Gut der Demokratie. Immer wieder habe er auch erlebt, wie schmal der Grat sein kann. Seine langjährige Arbeit in der Jugendfeuerwehr liefere viele Beispiele. Wie schnell könnte etwas passieren und die Betreuer, die ihre Freizeit opfern, geraten vor ein Gericht. Dann sei es gut und wichtig, alle Aspekte zu beleuchten.

Nach zwei Amtszeiten müssen Schöffen pausieren, so auch Siegbert Schulz. Jetzt hat er sich erneut beworben. Zur Freude von Fachbereichsleiter Frank Möricke. Die Stadt hat per Gesetz den Auftrag, bis Mai zwei Schöffen für die Arbeit am Amtsgericht und einen für das Landgericht sowie sechs sogenannte Hilfs-Schöffen – für den Fall von Ausfällen bestellter Schöffen – zu benennen. Die Wahl erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung. „Inzwischen gibt es erste Meldungen, aber noch können sich Frauen und Männer bei uns im Rathaus bewerben“, betont er. Ein Schöffenwahlausschuss entscheidet über die von den Kommunen eingereichten Kandidatenlisten. Eine Rückkopplung, wer denn nun als Schöffe vereidigt wurde, gibt es allerdings nicht. Geachtet werde darauf, dass die Kandidaten ein möglichst breites Spektrum der Bürgerschaft widerspiegeln. Juristische Kenntnisse seien absolut nicht nötig, unterstreicht Frank Möricke. Der oder die Betreffende muss zwischen 25 und 69 Jahre alt sein und darf sich strafrechtlich nichts zu schulden lassen kommen haben. Die neue Amtszeit geht von 2019 bis 2023.