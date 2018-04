Schüler der Regine-Hildebrandt-Schule bei Ideenwettbewerb ausgezeichnet

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Der Profilkurs „Medienkompetenz“ der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder hat beim Ideenwettbewerb „Wir im Netz“ 500 Euro gewonnen. Mit dem Konzept des „Flipped Classroom“ erreichten sie bei einer Online-Abstimmung der zweiten Platz. „Flipped Classroom“ dreht das klassische Schulkonzept um 180 Grad. Früher lernten die Kinder in der Schule, und zu Hause mussten die Hausarbeiten gemacht werden. „Flipped Classroom“ macht es genau umgekehrt. Der Unterricht wird gut aufbereitet als Video mit nach Hause gegeben. Auf dem Tablet, dem Handy oder dem heimischen PC schauen sich die Schüler das Video an, und zwar so oft, wie sie wollen, bis sie alles verstanden haben. Offene Fragen und Übungen zum Gelernten gibt es dann in der Schule. Derzeit produziert der Profilkurs ein „Flipped-Classroom“-Video zum Thema „Ernährung“. Der Scheck des Brandenburger Bildungsministeriums ist im Rahmen des Dialogforums Bildung „Digital kompetent – Fokus Schule“ überreicht worden.