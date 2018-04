Mit Klaviertrio und Teufelsgeiger

Stephan Achilles

Falkensee (Stephan Achilles) Drei weitere Konzerte gab es am vergangenen Wochenende, im zweiten und letzten Abschnitt der 19. Falkenseer Musiktage, veranstaltet von der Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen, unterstützt von der Stadt und zahlreichen Sponsoren.

Los ging es am Freitag mit der Robbie Doyle Band. Im Licht der Abendsonne und bei 26 Grad spielte die Band „Irish Folk as its best“ unter freiem Himmel, zwischen dem Haus am Anger und der Falkenhagener Kirche. Rund 170 Besucher waren gekommen, um den stimmungsvollen Abend zu genießen. Robbie Doyle, Bris Ni Chaithain, Noel Minogue und Bernd Lüdtke überzeugten mit schönem, mehrstimmigem Gesang und flotter Spielweise. Traditionelle irische Arbeiter-, Kneipen- und Liebeslieder standen auf dem Programm. Rhythmische Tänze animierten zum Mitklatschen und sorgten für wippende Füße.

Die vier Musiker sind eine feste Größe in der Irish-Folk-Szene der Hauptstadt, wo sie sich gefunden und gemeinsam der keltischen Musik zugewandt haben. Die typischen Instrumente, wie Fiddel, Harfe, Tin Whistle, beherrschen sie perfekt. Mit seinem Knopfakkordeon bereicherte Noel Minogue das Spiel als Gastmusiker aus der Heimat des Irish Folk.

Ganz außergewöhnlich wurde es am Sonnabend. Nur ein Instrument teilten sich gleich drei Musikerinnen. 30 Finger flitzten über die 88 Tasten eines Konzertflügels. Mit welcher Virtuosität, Präzision, mit welchem Schwung und welcher Ausdruckskraft die drei Pianistinnen aufwarteten, verblüffte und begeisterte das Publikum vollends.

Bilderstrecke Musiktage 2. Teil Bilderstrecke öffnen

Schon während des Studiums an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin entstand die Idee zu den Klaviertrio-Auftritten. Es folgten Konzerte und Tourneen in Europa, China und den Arabischen Emiraten sowie verschiedene TV-Auftritte. Anne Salié aus Leipzig, die in Usbekistan geborene Alyana Pirola und die Ukrainerin Alina Pronina sind nicht nur hervorragende Pianistinnen, die drei attraktiven jungen Damen vereinnahmen das Publikum auch durch elegante Spielweise und humoristische Aktionen.Gegeben wurden unter anderem Stücke von Mozart, Rachmaninow, Brahms, Camille Saint-Saëns und Chatschaturjan, natürlich eigens arrangiert für sechshändiges Spiel. Mittlerweile ist das Klaviertrio jedoch schon so populär, dass erstklassige Komponisten, wie Manfred Schmitz und Arnold Fritzsch für das Trio komponieren.

Als zum Abschluss des Konzerts ein Mitwirkender aus dem Publikum gesucht wurde, nutzte Fritz Klauser die einmalige Chance zu einem gemeinsamen Auftritt mit den drei jungen Musikerinnen. Die konnten nicht wissen, dass es sich bei dem Herrn im neunten Lebensjahrzehnt um einen Vollblutmusiker und Multiinstrumentalisten aus Falkensee handelte, der einst als Kammermusiker unter Dirigenten wie Kurt Masur und Wolfgang Sawallisch gespielt hatte und nun mit einem simplen Triangel deutlich unterfordert war. Spaß hatten dann aber doch alle, die vier Musiker und ganz besonders das Publikum.

Den krönenden Abschluss der Konzertreihe bildete die Matinée am Sonntag. Zusammen mit dem Schweriner Bläserquintett (Cordula Rust, Renalde Roik, Kati Frölind, Thomas Göbel und Valentin Guimann) brachte Isabelle Engelmann am Cembalo und Konzertflügel „Perlen der Bläser- und Klavierliteratur“ zu Gehör. Von barocker Musik der Komponisten Vivaldi, Platti und Scarlatti ging die musikalische Reise über Mozart und den Romantiker Gounod bis zu den Impressionisten Fauré und Debussy sowie den Expressionisten Ibert.

Der ständige Wechsel der Instrumente sorgte für ein kurzweiliges und facettenreiches Konzert. Die fünf Bläser, besonders aber die Pianistin, überzeugten durch Virtuosität und ausdrucksstarkes Spiel. Auf interessante und unterhaltsame Weise vermittelten Isabelle Engelmann und Thomas Göbel zwischen den einzelnen Stücken Wissen über die Komponisten und ihre Zeit.

Auch im 19. Jahr der Falkenseer Musiktage ist es dem Veranstalter und der musikalischen Leiterin Isabelle Engelmann gelungen, dem Publikum eine kaum zu überbietende musikalische Vielfalt zu präsentieren. Vom argentinischen Tango, meisterhaft gespielt von Maxim Shagaev auf einem russischen Bajan, reichte das Spektrum über ein phantastisches Klangerlebnis, vermittelt von der Jazz-Formation mit Jule Unterspann und Volker Jaeckel bis zum Irish Folk unter vorsommerlichem Abendhimmel und musikalischen Cartoons im Kinderkonzert. Großartige Unterhaltung boten „Teufelsgeiger“ Andrej Ur, das Klaviertrio mit den „handsome hands“ und die Matinée mit Isabelle Engelmann und dem Schweriner Bläserquintett.