Zahlreiche Straßen in der Kreisstadt sollen ausgebaut werden

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg und den Ortsteilen gibt es noch rund 200 Kilometer unbefestigte Straßen. Bei Trockenheit werden sie zu staubigen Pisten, bei Regen zu matschigen und oft unpassierbaren Wegen. SPD und CDU wollen das ändern. Die SPD-Fraktion hatte dazu einen Prüfauftrag eingebracht, jährlich zwei unbefestigte Anliegerstraßen im Stadtgebiet mit einer Spritzasphaltdecke zu sanieren. Das habe sich in der Vergangenheit bei zahlreichen Anliegerstraßen durchaus bewährt. Denn diese Art der Befestigung halte gewöhnlich mehr als 15 Jahre, so SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann. Bezahlt werden sollten diese Maßnahmen aus Unterhaltungsmitteln. Davon nimmt die Stadt jährlich rund eine halbe Million Euro in die Hand, um wenigstens die Verkehrssicherheit auf Straßen zu gewährleisten.

Die CDU-Fraktion schloss sich diesem Antrag an. „Hier muss unbedingt etwas passieren. Reden darüber hilft uns nicht mehr weiter. Denn es gibt Fälle, da können Menschen mit Rollator oder Frauen mit Kinderwägen ihre Grundstücke nicht mehr verlassen, weil der Straßenzustand das einfach nicht erlaubt“, sagte Nicole Walter-Mundt (CDU) im Hauptausschuss.

Er verstehe die Motivation sehr wohl, die hinter diesem Antrag stehe, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Allerdings sei das Thema Straßenausbau deutlich komplexer. „Wir haben uns damit in der Verwaltung schon mehrfach befasst und arbeiten an einem neuen Straßenausbaukonzept“, so der Bürgermeister. Dabei sei auch zu prüfen, in welcher Form Straßen ausgebaut werden könnten und inwieweit Anlieger zu beteiligen seien. Auch Straßenausbau auf Initiative der Anlieger müsse erwogen werden.

Olaf Kästner (Linke) wandte ein, dass bei allen Formen von Versiegelung auch das Abfließen des Oberflächenwassers geregelt sein müsse. Der Antrag sei zwar eine charmante Idee. „Allerdings werden uns jene Anlieger lynchen, die wir beim grundhaften Straßenausbau mit 90 Prozent zur Kasse bitten, während wir mit diesem Antrag den Leuten eine für sie kostenlose Straßen bauen“, gab Antje Wendt (FWO) zu bedenken.

Das Problem sei tatsächlich weniger ein technisches, als vielmehr ein juristisches, sagte auch Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD). Denn es müsse geklärt werden, ob eine solche Straßensanierung nicht gegen das Kommunalabgabengesetz verstoße. Er hatte schon im Bauausschuss angeregt, den Antrag von SPD und CDU nur rechtlich prüfen zu wollen. Ansonsten setze er auf das neue Ausbaukonzept für die kommunalen Straßen in Oranienburg.