RE-5-Strecke im Sommer gesperrt

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Auf die leidgeprüften Pendler, die auf die Regionalbahn angewiesen sind, kommt erneut Ungemach zu. Wegen der Arbeiten auf der Großbaustelle Karower Kreuz kommt es in den Monaten Juni, Juli und August auf der Linie RE 5 zu erheblichen Einschränkungen.

So ist die RE-5-Strecke Oranienburg–Berlin-Gesundbrunnen im Mai und im Juni an 15 Tagen unterbrochen, weil dann Brückenbauarbeiten auf der Autobahn A 114 vorgenommen werden. Fahrgäste müssen auf die Züge der S-Bahn-Linie S 1 (20-Minuten-Takt) ausweichen. Zu ersten Sperrungen kommt es am 28. Mai, die letzte Unterbrechung wegen der Brückenarbeiten soll am 22. Juni sein. Gut einen Monat später müssen die Pendler wieder vier Wochen lang auf andere Strecken ausweichen. Denn vom 29. Juli bis zum 29. August erfordert die Großbaustelle Nordkreuz–Karow der Deutschen Bahn erneut eine Vollsperrung des Abschnitts Oranienburg–Berlin-Gesundbrunnen.

Die Züge der Linie RE 5 von Rostock werden über Berlin Hauptbahnhof nach Berlin Südkreuz mit einigen Minuten Fahrzeitverlängerung umgeleitet (Zwei-Stunden-Takt). Der Halt in Berlin-Gesundbrunnen entfällt. Die Züge aus Richtung Stralsund fahren nur bis Oranienburg.