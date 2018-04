Kreisverwaltung bleibt an Brückentagen geschlossen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Auch die Kreisverwaltung nutzt die Brückentage, um frei zu machen. So bleibt die Behörde mit ihren Außenstellen vor dem Maifeiertag am 30. April und nach Christi Himmelfahrt am 11. Mai geschlossen. Von der Regelung betroffen sind auch die Kreismusikschule, die Kreisvolkshochschule, die Landwirtschaftsschule sowie das Kreismedienzentrum. Der Pflegestützpunkt Oberhavel in der Berliner Straße 106 in Oranienburg bleibt jedoch von den Schließungen unberührt. Er ist an den beiden Tagen jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.