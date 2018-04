Kleiner Koffer, großer Inhalt

Alexandra Gebhardt

von Alexandra Gebhardt (MOZ) Bei Notfällen schnell und kompetent handeln, ist vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern wie Kamerun und Indien, wo die medizinische Versorgung von Patienten rudimentär ist, schwierig. So kommt etwa in Kamerun ein Arzt auf 40.000 Patienten. Doch auch in ländlicheren Gegenden Deutschlands ist der Äztemangel – sicherlich nicht in diesem Ausmaß – ein gängiges Problem.

Eine Möglichkeit diese Versorgungslücke weltweit zu schließen, bietet das Telemedizin-System „mTriage+“, das von Marius Liefold, Alexander Prokraka und Dennis Wagner im Rahmen ihres Masterstudiums für Medizininformatik an der Technischen Hochschule Brandenburg entwickelt wurde. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen medizinischen Notfallkoffer, der mit einem modularen und mobilem telemedizinischem System ausgestattet ist, und dabei die Gesundheitsdaten und Biosignale, etwa Atmung und Herzschlag, der Nutzer, aufnimmt und speichert. Zugleich werden die Daten analysiert als auch ausgewertet, sodass kritische Gesundheitssituationen schnell erkannt und behandelt werden können – auch wenn das System keine direkten Therapievorschläge entwirft. „Dennoch gibt der Koffer Vorschläge, wie mit dem Patienten weiter zu verfahren ist und sagt Krankenschwestern oder auch medizinischen Street Workern, die dort als Vor-Ort-Kräfte ausgebildet werden, genau was und wann bei einem medizinischem Notfall tun ist. Besonders in komplexen Entscheidungssituationen, die ohne ärztliche Hilfe nicht beurteilt werden können, ist das ungemein wichtig. Es kann aber auch per E-Mail oder Video Kontakt zu einem Arzt aufgenommen werden“, erklärt Marius Liefold, der den kleinen Wunderkoffer zusammen mit dem Projekt leitenden Dozent, Prof. Dr. med. Thomas Schrader, im Rahmen der öffentlichen Abendvorlesungen erstmals der breiten Öffentlichkeit vorstellte.

„Ursprünglich ging es einmal darum, die Müttersterblichkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern mit einem möglichst preiswerten Prototypen zu senken. Ein Problem, auf das uns damalige Kommilitonen aus Kamerun aufmerksam gemacht haben, denn in Kamerun sterben etwa 596 Frauen von 100.000 bei der Geburt. In Deutschland sind es ungefähr sechs. Die Grundeinstellungen lassen sich allerdings auch auf Infektionskrankheiten oder chronische Erkrankungen, etwa Diabetes, oder Veterinärmedizin - alles samt Krankheiten wie sie dort oft zu finden sind - anwenden“, erklärt der ehemalige THB-Student.

Inzwischen ist das Team mit seinem Koffer sowohl nach Kamerun als auch Kerala in Indien gereist, um das Pflegepersonal im Umgang mit dem Gerät vertraut zu machen.. „Eine ganz tolle Erfahrung war eine um die 40-jährige Streetworkerin, die in ihrem Leben noch nie einen Computer bedient hatte. Jedoch fand sie sich schon nach kurzer Zeit wunderbar mit dem System zurecht“, so Liefold stolz. Anwendung finden soll das „Krankenhaus im Kofferformat“, so der Titel der Veranstaltung, aber auch in der Havelstadt. Dabei ist als Konzeptentwurf mit den Namen TeleNotarzt NG37 geplant, Daten, die der Notarzt sonst nur verbal an die übernehmende Rettungsstelle weitergeben kann, im Koffer zu speichern und so zu sichern.

Insgesamt ein Projekt, von dem sich die vielen im Audimax anwesenden Zuhörer begeistert zeigten. Schon Ende Januar, als zur ersten öffentlichen Vorlesung zum Thema 3D-Druck geladen wurde, zeigte sich das Interesse der Brandenburger an dieser Veranstaltung, die laut Susanne Ziedler, Referentin des Vizepräsentin der THB, auch zukünftig zweimal im laufenden Semester stattfinden soll. „Nach einem Einblick in die Technik und die Medizininformatik soll es beim nächsten Mal, vorgemerkt werden darf sich der 17. Oktober, in den Bereich Wirtschaft gehen, denn wir wollen den Hörern ein möglichst breites Spektrum bieten und zeigen, zu wie vielfältigen Themen an der Hochschule geforscht wird.“ Angesprochen sind dabei Interessierte aller Altersgruppen: vom Schüler, der ein Studium für sich erwägt bis zum Senioren, der noch einmal Campusluft schnuppern möchte.