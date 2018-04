Kiezbus sorgt für 10-Minuten-Takt

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Mit einem fraktionsübergreifenden Antrag ist es der Glienicker Gemeindevertretung am Dienstagabend gelungen, künftig für einen Zehn-Minutentakt beim innerörtlichen Busverkehr zu sorgen. Allerdings muss die Gemeinde dafür tief in die Tasche greifen.

Der kundenfreundliche Takt wird durch die Kombination des geplanten Kiezbusses und der OVG-Linie 806 erreicht. Beide Linien haben einen 20-MinutenTakt, sodass bei abgestimmter Planung werktags in der Hauptverkehrszeit alle zehn Minuten ein Bus an den Haltestellen steht. Am Wochenende ist tagsüber ein 30-Miunten-Takt geplant. Bislang kommt nur jede Stunde ein Bus.

Um diesen Service zu erreichen, ist die Erweiterung des bereits beschlossenen Kiezbusses, der auf Initiative der CDU/FDP-Fraktion auf den Weg gebracht wurde, vom S-Bahnhof Frohnau nun bis zur Schildower Kirche beschlossen worden. Ursprünglich sollte der Kiezbus nur bis zur Wohnsiedlung Sonnengarten fahren. Für die zweijährige Testphase muss die Gemeinde insgesamt 885 424 Euro zahlen. Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) wurde zudem beauftragt, mit der Gemeinde Mühlenbecker Land über deren finanzielle Beteiligung zu verhandeln. Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus (SPD) signalisierte auf Nachfrage bereits Bereitschaft dazu, will aber zunächst konkrete Vorstellungen von Glienicke hören. „Eine 50:50-Finanzierung kann ich mir nicht vorstellen.“ Grundsätzlich begrüßt er solche Initiativen.

Die Gemeindevertretung beschloss am Dienstagabend ebenfalls einstimmig, den Vertrag zur Taktverdichtung auf der Buslinie 806 zunächst bis zum Fahrplanwechsel im Dezember weiterzuführen. Die zusätzlichen Busse werden um 4.37 Uhr und 20.46 Uhr ab Kirche Schildow sowie um 20.20 Uhr und 20.40 Uhr ab S-Bahnhof Hermsdorf eingesetzt. Diese Verbesserung lässt sich die Gemeinde 42 800 Euro kosten.

Ziel der kostspieligen Aktion ist es, den Bedarf für eine Buslinie durch Glienicke als S-Bahnhofzubringer nachzuweisen, damit der Kreis die Linie übernimmt. Glienicke leidet zunehmend unter dem motorisierten Individualverkehr.