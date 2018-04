Aktionstag „Saubere Hände“ im Pflege-Zentrum

Kinder der Premnitzer Kita „Flax und Krümmel“ schauten sich Präparate an, die verdeutlichen, dass an unserer Haut Viren und Bakterien haften. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Handhygiene bedeutet mehr als das richtige Waschen der Hände. Um die Mitarbeiter in ihren Pflege-Zentren und Krankenhäusern immer wieder zu sensibilisieren, fand zum Internationalen Tag der Händehygiene die Aktion „Saubere Hände“ in einer der zahlreichen Einrichtungen der Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe statt. Am Mittwoch informierten sich die Kollegen im Senioren-Pflege-Zentrum in Premnitz.

„Zum ersten Mal haben wir zu unserem Aktionstag Kita-Kinder eingeladen“, sagte Angelika Hoffmann, Leitende Hygienefachkraft der Unternehmensgruppe. Anhand von Informationstafeln, Präparaten, die von gewaschenen, ungewaschenen und desinfizierten Händen Proben enthalten, sowie einer UV-Lampe erkannten die „Flax und Krümmel“-Vorschulkinder von selbst, wie und warum Hände richtig sauber gehalten werden müssen. „Wir haben ganz viele Bakterien auf der Haut - sie gehören auch zu uns“, erklärte die Hygienefachkraft. „Durch Anfassen von Gegenständen können auch Krankheitserreger dazu kommen, durch die man krank wird, wenn man sich ins Gesicht fasst oder die Finger in den Mund steckt“, so Hoffmann weiter.

Bilder die Viren und Bakterien durch ein Mikroskop betrachtet zeigen, veranschaulichten die Krankheitserreger, die man mit bloßem Auge freilich nicht sieht. Auch die Präparate, die das Team um Angelika Hoffmann im Vorfeld hergestellt hatte, visualisierten, wie wichtig Hände waschen und auch das Desinfizieren ist. Von Mitarbeitern des Senioren-Pflegenzentrums wurden Abstriche von gewaschenen, ungewaschen und desinfizierten Händen genommen, sodann wurde im Wärmeschrank das Bakterium-Wachstum beschleunigt. Lediglich die Probe einer desinfizierten Hand war frei von Viren und Bakterien.

Obwohl die Kita „Flax und Krümmel“ in den Sanitärbereichen für die Kinder und Erzieher Spender zur Desinfektion bereithält, ist es für die Kinder vor allem wichtig, richtig die Hände zu waschen. Dabei reicht das kurze Abspülen unter laufendem Wasser nicht aus. „Viele nehmen erst Seife in die Hände. Das macht aber die Haut kaputt“, so Hoffmann. Erst sollen die Hände nass gemacht werden, dann kommt die Seife, mit der man die Hände gut einreibt. „Zum Schluss werden die Hände wieder unter fließendem Wasser abgespült, und die Bakterien rutschen von den Händen ins Waschbecken“, verdeutlichte Laura Knom den Kindern, was beim Waschen passiert.„Überall muss gewaschen werden“, wusste einer der Knirpse nach dem Rundgang an drei Stationen, „auch zwischen den Fingern und auf den Nägel.“

„Zu häufiges Händewaschen ist im medizinischen Bereich nicht sinnvoll. Nur bei optischer Verschmutzung werden die Hände tatsächlich gewaschen, sonst desinfiziert“, erläuterte Hoffmann. Bei jüngeren Kollegen sei das regelmäßige Desinfizieren der Hände in Fleisch und Blut übergegangen. Dennoch: „In einer Zeit, in der viele Keime unterwegs sind und Resistenzen entwickelt haben, ist es wichtig immer wieder zu sensibilisieren“, meinte auch Verena Becker-Hildebrandt zur Relevanz solcher Aktionstage.

Bei der Arbeit mit zu pflegende Senioren und Patienten sei es unerlässlich, dass die Fachkraft sich vor und nach dem Kontakt die Hände desinfiziert. Dagegen sei im häuslichen Bereich davon abzuraten, alles durchgängig zu desinfizieren. „Der Körper wird arbeitslos, muss er sich nie gegen Viren und Bakterien wehren“, so Hoffmann.