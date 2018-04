Oldtimer fahren auf Zeit in Rathenow

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Freunde der motorisierten Fortbewegung sollten sich den 5. Mai vormerken. An diesem Samstag führt die „Rund um Berlin Classic“ rund 65 Old- und Youngtimer auch in die Kreisstadt Rathenow. Im Motodrom an der Bammer Landstraße werden sich die Fahrzeugführer auf der rund 680 Meter langen Kartbahn innerhalb einer Gleichmäßigkeitsprüfung messen. Besucher und Bewunderer der historischen Fahrzeuge sind dort gern gesehen.

Das erste Fahrzeug der Oldtimer-Tour wird am Samstag kommender Woche gegen 9.15 Uhr am Motodrom des MC Rathenow erwartet. Das älteste Fahrzeug ist aus dem Jahr 1929 und somit fast 90 Jahre alt. „Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, Australien, Frankreich und Finnland, und oft bringt eine Oldtimerausfahrt die Teilnehmer in Regionen, welche sie normal vielleicht nicht angefahren hätten“, sagt Sebastian Groehl vom Mecklenburgischen Automobilclub im AvD, dem ausrichtenden Verein der Tour.

Bei der Gleichmäßigkeitsprüfung geht es nicht darum, dass die alten rollenden Museumsstücke mit voller Leistung eine Strecke absolvieren. „Die Teilnehmer sollen nicht möglichst schnell und daher gefährlich bzw. kostenintensiv ihre Autos bewegen, sondern gleichmäßig, d.h. innerhalb von Sollzeiten“, erklärt Groehl. Ziel einer Gleichmäßigkeitsprüfung ist es, eine vorgegebene Strecke in einer vom Veranstalter oder vom Teilnehmer selbst vorgegebenen Sollzeit bzw. Durchschnittsgeschwindigkeit zu absolvieren. Für die Zeitmessung auf dem Motodrom ist das „Rund um Berlin-Zeitnahmeteam“ mit einer mobilen Lichtschranke zuständig.

Nach der Prüfung auf dem Motodrom fahren die Oltimer weiter in Richtung Rhinow und Stölln zur Lady Agnes (Ankunft ab 10.30 Uhr). Auch dort haben Interessierte Zeit und Möglichkeit, die Oldtimer zu bestaunen.