Zehdenickerin Manja Präkels mit Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet

Uwe Gepp

Zehdenick/Mainz (epd) Den mit 16 000 Euro dotierten Anna-Seghers-Preis teilen sich in diesem Jahr die Berliner Sängerin und Autorin Manja Präkels (43) sowie der brasilianische Autor, Übersetzer und Literaturkritiker Julián Fuks (37). Die Auszeichnung werde am 23. November in der Berliner Akademie der Künste verliehen, teilte die Anna-Seghers-Stiftung am Dienstag mit. Der Preis wird seit 1995 in Erinnerung an die in Mainz geborene Schriftstellerin Anna Seghers (1900–1983) jährlich an Nachwuchsautoren aus deutschsprachigen und lateinamerikanischen Ländern verliehen.

Manja Präkels, 1974 in Zehdenick geboren, ist Sängerin der Band „Der singende Tresen“ und Autorin des Lyrikbandes „Tresenlieder“. Sie werde für ihren Debütroman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ geehrt, teilte die Stiftung mit. Darin schildere sie am Beispiel einer brandenburgischen Kleinstadt eindringlich, wie jugendlicher Nazikult das Vakuum der Wendezeit fülle, öffentliche Plätze besetze und sich in Gewalt entlade. „Gegen die Verwirrungen unserer Zeit setzt Manja Präkels die Genauigkeit ihrer Sprache und ihrer Beobachtung“, lobte Juror Ralph Hammerthaler.

Julián Fuks wurde im brasilianischen São Paulo geboren, wo er Lateinamerikanische Literatur studierte. Er trat zuletzt mit dem Roman „A resistencia“ (Der Widerstand) hervor, einem Buch über das politische Exil und einen „möglichen Adoptivbruder“, den seine argentinischen Eltern zur Zeit der Militärdiktatur vor der Zwangsadoption retteten. 2017 erhielt Fuks dafür den renommierten portugiesischen Literaturpreis Premio José Saramago.