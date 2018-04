Geldsegen für den Stadtchor

Matthias Henke

Zehdenick Über 750 Euro für die Vereinsarbeit kann sich der Chor der Havelstadt Zehdenick freuen. Der Vereinsvorsitzende Karl Kanig nahm den Scheck am Dienstag von Stadtwerke-Chef Uwe Mietrasch entgegen. „Für uns sind Kultur und belebte Feste wichtig, da bringen sie sich ein“, lobte Mietrasch. Dass in Zehdenick auf diesem Weg zusätzlich zum Förderbudget der Kommune Vereine unterstützt werden, habe sich bewährt, so Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD).

Die 750 Euro seien eine „Riesenhilfe“, so Kanig. Zur Zeit stecke der Chor in den Vorbereitungen für das Musikprojekt „The Latin Jazz Mass“, das am 23./ 24. Juni in Oranienburg und Zehdenick zur Aufführung kommen soll. Neben dem Chor der Havelstadt sind der ökumenische Chor Oranienburg, Sängerinnen und Sänger des Löwenberger Frauen- und Männerchores, des Kirchenchores und des Gospelchores Zehdenick dabei.

Zunächst veranstaltet der Chor aber sein traditionelles Maiansingen auf dem Markt, am Montag ab 19.30 Uhr.