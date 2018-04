Europa-Uni erhält neue Präsidentin

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Europa-Universität soll in Kürze eine neue Präsidentin bekommen.

Die Politikwissenschaftlerin Julia von Blumenthal, die seit 2009 als Professorin für Innenpolitik der Bundesrepublik an der Berliner Humboldt-Universität tätig ist und seit 2014 die dortige Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät als Dekanin leitet, ist am Mittwoch vom Senat der Viadrina als einzige Kandidatin für das Präsidentinnenamt nominiert worden. Das erfuhr unsere Zeitung auf Anfrage. Die offizielle Wahl soll voraussichtlich am 9. Mai stattfinden.

Von Blumenthal wurde 1970 im hessischen Marburg geboren und ging nach Studien in Heidelberg, Hamburg sowie im australischen Sydney zunächst an die Uni Lüneburg. Die Wahl einer neuen Präsidentin der Viadrina war notwendig geworden, nachdem der frühere Amtsinhaber Alexander Wöll im Herbst 2017 vorzeitig zurückgetreten war. Der derzeitige Präsident Stephan Kudert übernahm das Amt bis zur Neuwahl.