Nach Schimmel: Kita soll im August neu eröffnen

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Die Arbeiten in der Vehlefanzer Kita Krämer Kids kommen gut voran. Voraussichtlich zu Beginn des neuen Kita-Jahres am 1. August sollen dort wieder Kinder betreut werden. „Das ist aber die absolute Deadline“, sagte Bauamtsleiter Dirk Eger am Mittwoch auf einem Baustellenrundgang.

Überall liegt Arbeitsmaterial, draußen stehen weiße Container mit Mobiliar, Handwerker wuseln hin und her, schrauben, hämmern und verlegen. „Man sieht vielleicht wenig, aber hier steckt viel Arbeit drin“, sagte Bürgermeister Peter Leys (BfO). Nach dem Schimmelbefall im vorigen Jahren musste die Kita komplett entkernt werden. „Das war ein Riesenaufwand“, so Leys weiter. Immerhin habe die Kita eine Fläche von 1 200.Quadratmetern. In der Gemeindevertretersitzung Anfang November 2017 entschloss man sich gegen einen teuren Neubau und für eine Sanierung.

Wie sich im Laufe der Zeit herausstellte, ist das Wasser nicht nur von unten ins Gebäude gelangt, sondern direkt durch die fünf, offenbar undichten Eingänge. Wie ein Gutachter feststellte, handelte es sich ganz klar um Baupfusch. Alle Türen und Fensteröffnungen wiesen die nötigen Schwellenhöhen nicht auf.

Verschlimmert wurde die Wasser-Notsituation durch ein Gefälle im Außenbereich, welches das Nass direkt in Richtung sternförmigen Kita-Bau trieb. Der Schimmel war auf den ersten Blick kaum sichtbar. Erst das Aufbrechen verdeckter Stellen brachte die schwarzen Punkte zum Vorschein. Mit den Bauarbeiten wurde Mitte Februar begonnen, nachdem der komplette Bau entfernt wurde, um nachweisen zu können, dass keine Schimmelnester mehr vorhanden sind. „Wir sind gut vorangekommen“, resümierte Leys. Die komplette Heizungstechnik, teilweise die Elektrik und die Decken mussten zurückgebaut werden. Wände wurden isoliert.

Nötig war aber nicht nur eine einfache Sanierung. „Es ist auch eine Modernisierung“, sagte Bauleiter Frank Traffehn von der ausführenden Bauüberwachung MW & Partner. So wird es jetzt eine komplette Fußbodenheizung geben, die zuvor nur in Teilbereichen der Kita vorhanden war. Günstig auf das Raumklima wirkt sich nun auch eine Luft-Wärme-Pumpe aus. Trockenbauwände wurden wieder aufgerichtet. Heizung, Sanitäranlagen und Elektrik sind in Arbeit. „Der Trockenbau arbeitet derzeit parallel an den Decken“, so Dirk Borchert vom Hochbauamt. Auch die Terrassentüren mussten im Zuge der Arbeiten entfernt und auf den neuesten Dichtungsstand gebracht werden.

Probleme könnten bei der am Ende 1,4 Millionen Euro teuren Sanierung die Außenanlagen bereiten. Die Ausschreibung läuft. „Aber es muss jetzt auch eine Firma gefunden werden, die noch Kapazitäten hat“, so Peter Leys. Dennoch sollen die mehr als 200 Kinder bald wieder einziehen. Die Zeit der Provisorien im benachbarten, neu gebauten Hort-Gebäude sowie im Haus der Generationen und in der Bötzower Kita sind dann endgültig vorbei.