Wegen Baustelle: Eltern dürfen Kinder nicht mit dem Auto zur Kita fahren

Marienthal (MOZ) Sein Kind in diesen Tagen mit dem Auto zur Kita „Marienkäfer“ zu bringen, kann teuer und sehr unangenehm werden. Weil die Kita mitten in einer Baustelle liegt, riskieren Eltern, von der Polizei angehalten und abkassiert zu werden. Passiert ist das mehreren Autofahrern am 18. April. Daniela Hemp, die ihr sechsjähriges Kind morgens zur Kita bringt, ist empört.

Denn die Alternative wäre, dass Eltern, die aus Richtung Norden zur Kita wollen, ihr Auto am Abzweig Burgwall stehen lassen und sich von dort aus einen Weg entlang der Baustelle suchen müssten. Dass das keineswegs ungefährlich ist, demonstrierte Daniela Hemp in dieser Woche vor Ort. Denn entlang der Marienthaler Dorfstraße gibt es keinen Gehweg. Und die Baufirmen scheren sich offenbar wenig darum, wie Fußgänger den Bereich sicher passieren können. Während auf dem einen Seitenstreifen schwere Betonbauteile liegen, ist auf dem anderen ein großer Sandhügel aufgehäuft worden, versperren Baustelleneinrichtungen den Weg. Da bleibe den Fußgängern nichts anderes übrig, als sich vorsichtig an den sich bewegenden Baggern vorbeizuschlängeln. Betroffen seien aber nicht nur die Kita-Kinder, sondern auch die Mädchen und Jungen, die morgens mit dem Bus zur Schule fahren. Denn die Bushaltestelle wurde verlegt und befindet sich nun von Norden aus gesehen hinter der Baustelle. Das sei äußerst gefährlich, Eltern und Kindern nicht zumutbar, findet Daniela Hemp.

Dabei sei anderes verabredet worden. Die Kita hätte während der Bauarbeiten mit Autos erreichbar sein müssen, behauptet Daniela Hemp. Dass dies nicht so ist, sagt die Polizei. „Für die Bauzeit, in der sich die Kita innerhalb dieser Baustelle befindet, ist festgelegt, dass durch Eltern, deren Kinder in die Kita müssen, ein zirka einhundert Meter entfernter Parkplatz am Abzweig Burgwall genutzt wird und sie dann zu Fuß zur Kita gelangen können. Dazu gibt es eine Absprache der bauausführenden Firma und der Kita-Leitung. Diese wiederum hat alle Eltern darüber informiert. Dies wurde am Einsatztag nochmal hinterfragt“, lässt Polizeisprecher Toralf Reinhardt auf Nachfrage keinen Zweifel aufkommen. Somit war auch eine Legitimation für die Kontrolle gegeben. „Die Kontrolle erfolgte am 18. April in der Zeit von 7 bis 11 Uhr auf Bitte und Hinweis des Trink- und Abwasserverbandes sowie der bauausführenden Firma, da durch das ständige Ignorieren der Verbotsschilder durch Kraftfahrer die Sicherheit und Bauausführung nicht ordentlich gewährleistet werden können“, so Reinhardt weiter. Es seien mehrere Verwarngelder erhoben worden. „Betroffene waren meist Durchfahrende, die nicht nur Kita wollten“, stellte der Polizeisprecher fest. Wenn nun etwas anders gelten sollte und Eltern auch während der Bauphase die Zufahrt zur Kita beziehungsweise Bushaltestelle gewährt werden, dann sei die Straßenverkehrsbehörde für entsprechende Ausnahmeregelungen zuständig.

Daniela Hemp weist nicht nur darauf hin, dass das Passieren der Baustelle für Fußgänger höchst gefährlich sei, sondern auch die Beschilderung das überhaupt nicht erlaubt. Weder findet sich dort ein Hinweis, dass Fußgänger dort langlaufen dürfen und auch ein Schild für Fahrradfahrer fehlt, obwohl die Marienthaler Dorfstraße Teil des Radfernweges Berlin-Kopenhagen ist. Nichts Gutes schwant der Mutter, wenn die Baustelle weiter Richtung Norden wandert und demnächst den Abzweig nach Burgwall erreicht. Wo die Eltern dann ihr Auto abstellen sollen, sei ihr schleierhaft. Und wenn die Baustelle im Dorfzentrum angelangt ist, müssen die Eltern, die nördlich der Baustelle wohnen, wohl jeden Tag erhebliche Umwege in Kauf nehmen, wenn sie ihr Kind zur Kita bringen wollen. Kita-Leiterin Gudrun Wolff stellt klar: „Alle Eltern waren rechtzeitig durch Aushang informiert. Die Baustelle ist nicht passierbar.“