Jugendliche Brandstifter aus Oranienburg beschuldigen sich gegenseitig

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Von November 2017 bis Februar 2018 hielten Brandstifter die Oranienburger Feuerwehr auf Trab. Immer wieder mussten sie zu Einsätzen auf dem alten Oranienburger Flughafen ausrücken, teils mit mehr als 50 Mann vor Ort zum Beispiel alte Reifen löschen, die in Flammen standen. Dann erreichte die Polizei der entscheidende Hinweis und sie konnte am Sonntag, 11. Februar, zwei mögliche Brandstifter dingfest machen – einen 13- und einen 16-jährigen Jugendlichen aus Oranienburg. Zwei Tage zuvor hatten sie noch auf dem Gelände gezündelt.

Insgesamt 17 Brände auf dem alten Oranienburger Flughafen sowie im Bereich der Lehnitzschleuse haben die jungen Täter gestanden, teilte die Polizei über ihren Fahndungserfolg mit.

Jetzt habe die Kriminalpolizei ihre Ermittlungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen, teilte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Alle Zeugen sind vernommen.“

Insgesamt werden den beiden Oranienburger Jugendlichen elf Brandstiftungen zur Last gelegt. „Hier gelten sie als Tatverdächtige“, sagt Dörte Röhrs. Die beiden Jugendlichen hätten sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. „In ein bis zwei Wochen gehen dann alle Unterlagen an die Staatsanwaltschaft“, so Röhrs. Was dann mit den jugendlichen Tätern geschehe, sei Sache der Staatsanwaltschaft. Der zur Tatzeit 13-jährige Verdächtige ist nach dem Jugendstrafrecht noch nicht strafmündig. Bei dem 16-Jährigen sieht das anders aus. Sein Schicksal haben die Jugendrichter in der Hand.