Von Faktencheckern und Wutrednern

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Triumph und Schrecken waren groß am Wahlabend im vergangenen September: Mit zweistelligem Ergebnis zog die AfD in den Bundestag ein. Und mit ihr ein neuer Stil: Provokationen gehören inzwischen zur Tagesordnung. Die übrigen Parteien tun sich schwer mit einer Antwort auf die Neuen.

„Wahl der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel“, steht auf dem blauen Papier und darunter „ja – nein – enthalte mich“. Fotografiert wurde der Stimmzettel in einer Toilettenkabine, ins Netz gestellt vom AfD-Abgeordneten Stephan Brandner. Kanzlerwahl und Klopapier – für die anderen Fraktionen war ein Tiefpunkt erreicht. Die Empörung Mitte März war groß, und genau das war kalkuliert. „Ich wünsche mir, dass das Niveau nicht weiter absinkt“, schimpfte Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU). Es klang hilflos.

Das Beispiel vom Herrenklo zeigt: Auf die Provokationen der AfD angemessen zu reagieren, fällt den übrigen Parteien schwer. Auch deshalb, weil sich die Auseinandersetzung längst nicht auf Plenumsdebatten und Geschäftsordnungsanträge beschränkt. Sondern über soziale Netze und notfalls eben auch aus dem Waschraum heraus ausgetragen wird. Das ist oft unbekanntes Terrain, buchstäblich. „Wir alle müssen den Umgang mit der AfD neu lernen“, räumte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach den ersten Sitzungswochen ein.

Seit September sitzt die AfD nun im Bundestag. 12,6 Prozent, 92 Sitze und sechs Monate haben das Plenum und seine Debatten verändert. Der Ton ist rauer geworden, die Auseinandersetzung schärfer. Mitunter haben die Diskussionen dadurch auch gewonnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ in ihrer ersten Regierungserklärung der neuen Amtszeit aufhorchen: Selbstkritik, eine engagierte Verteidigung ihrer Flüchtlingspolitik und deutliche Ansagen zur Spaltung des Landes. Klare Kante – eine Reaktion offenbar auch auf die neue politische Konkurrenz.

Die Reden in der alten GroKo jedenfalls seien „vorhersehbar“ und „ermüdend“ gewesen, sagt Andrej Hunko von der Linkspartei. „Das ist jetzt anders, rechtfertigt aber nicht die oft menschenverachtenden Töne aus den Reihen der AfD.“

Vornehme Zurückhaltung, das war vor allem in der Union lange die Devise. Totschweigen schien Strategie und Hoffnung zugleich. Den Namen AfD jedenfalls nahm niemand ohne Not in den Mund. Fraktionschef Volker Kauder verwies bei jeder Gelegenheit darauf, dass es mit konsequentem Ignorieren in den 90er-Jahren gelungen sei, die Republikaner wieder aus dem Landtag in Baden-Württemberg zu drängen.

Doch der Bundestag ist eine andere Bühne – und das Publikum inzwischen auch durch Facebook, Twitter und Co erreichbar. Unwahrheiten entlarven, das ist für Kauder deswegen inzwischen eine wichtige Strategie: In einer Europa-Debatte knöpfte er sich AfD-Fraktionschefin Alice Weidel vor. Diese hatte zuvor davon gesprochen, dass die Koalition das Haushaltsrecht des Bundestags aufgeben wolle. „Die Wahrheit sieht anders aus“, schimpfte Kauder. „Und das werden wir ihnen nicht durchgehen lassen.“

Abgeklärtes Faktenchecken oder doch lieber emotionale Breitseite? Grünen-Politiker Cem Özdemir wählte Ende Februar die Wutrede. Mit seiner Zeigefinger-Attacke landete er auch im Netz einen hunderttausendfach geklickten Hit. Die Grünen, die von allen Parteien die wenigsten Wähler an die AfD verloren haben, fühlen sich in der Auseinandersetzung am freiesten.

Doch auch in der Union ist mehr Schärfe zu spüren. Als die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch nach der Todesfahrt in Münster per Twitter einen Zusammenhang mit Merkels Flüchtlingspolitik herstellen wollte, reagierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ungewohnt offensiv. Die AfD-Spitze müsse sich distanzieren, forderte sie. Ziel sei es, das System hinter den Provokationen zu entlarven, erläutert die CDU-Politikerin. „Deren Methode ist es, Grenzen zu überschreiten, um dann öffentlich ein wenig zurückzurudern. Im Ergebnis wird so der Grenzübertritt hoffähig gemacht.“

Auch nonverbal geht es im Bundestag inzwischen härter zur Sache. Klatschen und Gelächter gehören zum Instrumentarium. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat nachgezählt: Über andere Redner gelacht wird mit Abstand am meisten in der AfD-Fraktion. Von „durchorchestrierten Lachsalven“, schreibt die Zeitung.

Auch der Applaus wird zur Waffe mit breiter Streuung: „Beifall bei der AfD“ heißt es beispielsweise gleich mehrfach im Protokoll vom 12. Dezember, als ein Linken-Abgeordneter einen Bundeswehreinsatz kritisiert. Klatscher von der falschen Seite hat auch Hunko schon bekommen. Doch aus dem Konzept will er sich dadurch nicht bringen lassen. „Es macht keinen Sinn, eine Rede so zu halten, dass die AfD nirgendwo klatschen kann. Dann würden wir unsere Agenda von der AfD bestimmen lassen“, sagt er.