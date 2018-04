Kaffenkahn lockt Hauptstädter

Matthias Henke

Oberhavel Als Botschafterin des wasserreichen Brandenburger Nordens geht die „Concordia“, der Nachbau eines typischen Kaffenkahns des 19. Jahrhunderts mit Liegeplatz in Fürstenberg, vom 21. bis 23. Mai auf Reisen nach Berlin.

Die Lastenkähne spielten im Seenland eine bedeutende Rolle. Sie waren Gebrauchsfahrzeuge, die ausschließlich – grob und sparsam aus Holz – zum Transport von Waren gezimmert wurden. Ob Ziegelsteine aus Rathenow oder Zehdenick, Bau- und Brennholz oder Teer aus den umliegenden Wäldern, Kalksteine aus Rüdersdorf oder landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Mecklenburg, Überseeimporte über die Elbe aus Hamburg oder Äpfel aus Böhmen, alles Lebensnotwendige wurde auf den Binnenschiffen bis nach Berlin transportiert.

Der Weg der „Concordia“ führt auf ihrer Reise von Fürstenberg über den Ziegeleipark Mildenberg, Zehdenick, Liebenwalde und Oranienburg bis zum Technikmuseum nach Berlin. Zur Präsentation in Berlin werden Kommunen, Einrichtungen und Politiker der Kaffenkahn-Crew Gastgeschenke mit auf den Weg in die Hauptstadt geben. Auch Oranienburgs Kurfürstin Luise Henriette hat ihr Kommen angekündigt. Mitarbeiter des Technikmuseums hatten Peter Alker, den Fürstenberger Konstrukteur und Erbauer des Kahns, bei dem Schiffsentwurf nach historischen Vorbildern fachkundig betreut.

Die „Concordia“ – eine Art schwimmendes Museum – fährt seit Mai 2000 dort als Unikat, wo früher solche Kähne die wichtigsten und größten Lastenträger waren – im Gebiet der Brandenburger und Mecklenburgischen Seenplatte. Doch wie ließen sich die recht schweren Kähne nur mit Muskelkraft oder dem Wind fortbewegen? Wie schnell konnte so ein Kahn bei günstigem Wind laufen, und wie war es dann mit der Abdrift? Gab es auch beschauliche romantische Augenblicke auf einer Fahrt? Auch darüber wollen die Verantwortlichen informieren. Die Betreiber der Kaffenkahn-Company, Michael Wittke und Rolf Schmachtenberg, haben das Schiff zum 1. Mai 2017 von Peter Alker übernommen. Wittke betreibt auch den Gasthof „Alte Reederei“ an der Gänsehavel in Fürstenberg.

Die Männer werden einige Anekdoten übers „Abschleppen“, „brechende Masten“, von den Tücken des kleinen Meeres, über die Geschichte des Kahns und über die Schifffahrt im Allgemeinen in petto haben.

Als grober Richtwert sind folgende Zeiten an den Etappen geplant: Nach dem Start am Pfingsmontag in der Früh soll der Kahn zwischen 12 und 14 Uhr im Ziegeleipark Mildenberg ankommen. Von dort aus geht es weiter nach Zehdenick, wo am späteren Nachmittag, etwa 15.30 bis 17 Uhr in der Nähe des „Stadtgartens“ festgemacht wird. Gegen 20 Uhr legt die Crew in Liebenwalde an, wo auch übernachtet wird.

Der zweite Tag führt die „Concordia“ in Oberhavels Kreisstadt Oranienburg, wo sie zwischen 13 und 15 Uhr am Schlosshafen erwartet wird. Die letzte Etappe ist ganz der Hautstadt Berlin gewidmet. Gegen Mittag soll das Technikmuseum erreicht werden, bevor bei einer Pressefahrt auf dem Landwehrkanal noch einmal die Werbetrommel für die Region gerührt und über den Kahn als solchen und die Leute, die dahinter stehen, informiert werden soll.

Gegen Abend, ungefähr ab 20 Uhr, wird dann an der Zitadelle in Spandau festgemacht.