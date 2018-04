Auch Trump kann die deutsch-amerikanische Freundschaft nicht zerstören

Washington (MOZ) Donald Trump betrachtet Außenpolitik als eine Besprechung unter den Chefs der jeweiligen Länder. Kommt der US-Präsident mit dem Regierungschef von Frankreich, Emmanuel Macron, gut aus, stimmt in seinen Augen auch das Verhältnis beider Länder. Kann Trump sein Gegenüber – aus was für Gründen auch immer – nicht leiden, leiden eben auch die politischen Beziehungen. Die Mexikaner können ein Lied davon singen.

Mit Kanzlerin Angela Merkel kann der ehemalige Reality-TV-Star nur ganz wenig anfangen, weshalb er sich auch gegen ihre Argumente sträubt. Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten scheint so schlecht zu sein wie seit Ende der 70er-Jahren nicht mehr als Helmut Schmidt und Jimmy Carter sich gerne mal anschrien.

Überschätzen darf man das Verhältnis der Chefs aber nicht. Im Gegenteil. So wie man aus einem warmen Wintertag nicht auf den Klimawandel schließen darf, kann man aus einer unterkühlten Begegnung keine staatliche Eiszeit ableiten. Wenn also Trump Merkel am Freitag deutlich weniger umarmen, herzen und hofieren wird, heißt das erst mal: nichts.

Die Amerikaner sind den Deutschen auf so tiefe Art und Weise verbunden, dass auch jemand wie Donald Trump das nicht ändern kann. Fünfzehn Prozent aller Amerikaner sind deutscher Herkunft oder Abstammung. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren ungezählte GIs zumindest eine Zeitlang in Deutschland stationiert. Die Länder teilen einen Wertekanon, der Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft umfasst und sie ergänzen sich deutlich öfter in ihren geopolitischen Interessen als dass sie unterschiedlicher Meinung sind.

Auch ist es keine neue Erkenntnis, dass die Amerikaner ihrer Rolle als Weltpolizist müde geworden sind. Der missionarische Interventionismus George Bushs hat das Land erschöpft und ausgelaugt. Dass die Europäer deshalb stärker selbst für ihre Interessen eintreten müssen, nicht nur politisch, sondern zur Not auch militärisch, galt schon während der Amtszeit des Lieblingspräsidenten der Deutschen, Barack Obama, als unumstößliche Konsequenz.

Solche langen Linien sind es, die letztlich das Verhältnis zweier Nationen definieren und ausmachen. Stimmen die, kann sogar ein Donald Trump die Beziehung nicht zerstören.