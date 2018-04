Umfangreiche Sanierung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt investiert in diesem Jahr alleine 3,7 Millionen Euro in die Instandhaltung und die Sanierung von Kita-Gebäuden in der Planstadt, wobei ein Teil der Maßnahmen schon im vergangenen Jahr begonnen wurden. Die umfangreichste Sanierung, was die Kosten anlangt, findet in der Kita Entdeckerland statt.

Normalerweise ist dort Kindergeschrei und -lachen zu hören, doch momentan ist Baulärm das vorherrschende Geräusch: Die DRK-Kita Entdeckerland im Ludmilla-Hypius-Weg ist Baustelle. Das Gebäude, das sich im Besitz der Stadt befindet und an dem schon in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen realisiert wurden, wird umfangreich saniert. Da dies nicht bei laufendem Betrieb geht, sind die Kinder in der Zeit der Bauphase umgezogen, haben in der Kita im Brunnenring ein Ausweichquartier gefunden.

Rund 1,3 Millionen Euro wird die Stadt bis Ende des Jahres allein für die Kita Entdeckerland ausgeben. Die Maßnahmenliste ist durchaus umfangreich, der Zeitplan, bis Ende des Jahres alles abgeschlossen zu haben, ambitioniert. Doch es gibt Vorgaben. Gebaut werden kann nur, weil die Stadt Fördermittel bekommt, im Fall der Kita Entdeckerland 847 000 Euro. Das Geld stammt aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz und eine Vorgabe ist, dass die Maßnahme bis Ende des Jahres beendet sein muss.

„Das Gebäude ist in die Jahre gekommen“, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. So wurde vor einiger Zeit schon ein Fahrstuhl installiert, der die Kellerräume erschließt. Nun geht es aber an das Gebäude selbst. Der teuerste Brocken ist sicherlich das Dach. „Bisher hatten wir dort eine Spannbeton-Dachkonstruktion“, erklärt Michael Reichl. „Das hat schon zu DDR-Zeiten für Probleme gesorgt.“ Die Dachkonstruktion wird nun komplett abgenommen und durch eine Ekotal-Blechkonstruktion ersetzt. „Das ist fast wartungsfrei“, weiß Michael Reichl. Auch an der Kita-Kinderglück in der Friedrich-Engels-Straße gab es die gleichen Probleme mit der Dachkonstruktion. Dort wird momentan die neue Konstruktion montiert.

Mit auf dem Bauplan stehen auch Brandschutztechnische Maßnahmen. So werde eine Brandschutztreppe angebaut, so Michael Reichl. Die Balkone werden in Ordnung gebracht. Außerdem werde in der Kita noch selbst gekocht, weshalb Rauchschutztüren installiert werden müssen. Bestandteil der Maßnahme ist eine Fassadendämmung. „Dafür nehmen wir Mineralwolle, keinen Kunststoff“, betont der Fachbereichsleiter. Diese Variante ist zwar etwas teurer, hat aber den Vorteil, dass sie umweltfreundlicher ist und auch günstiger für den Brandschutz. Auch erhält das Gebäude neue Fenster. Im Inneren wird die Elektrik überarbeitet. Da die Jüngsten aus der oberen Etage in das Erdgeschoss ziehen sollen, müssen auch die Sanitärbereich verändert werden.

Für die Baufirmen besteht die Herausforderung darin, dass die Freifläche um die Kita begrünt ist. „Wir wollen alle Bäume erhalten“, bekräftigt Michael Reichl. Das wird schwierig, wenn der Kran aufgestellt wird, der die Dachkonstruktion entfernt.

Um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, wurde die Kita vor Baubeginn leer gezogen. „Das verkürzt die Bauzeit. Wir müssen nun auch keine Ruhezeiten beachten“, erklärt Petra Ahrend vom Fachbereich Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Ein Umzug war auch ohne Probleme möglich, weil es in der Kita Brunnenring frei Kapazitäten gibt.

Da die Freiflächen teilweise doch in Mitleidenschaft gezogen werden, revanchiert sich die Stadt gleichsam bei den Eltern und Kindern. Für eine Roller-Strecke, die an der Kita entstehen soll, wird das Material zur Verfügung gestellt.