Mindestalter bei Whatsapp ist reine Kosmetik

Berlin (MOZ) WhatsApp will das Mindestalter seiner Nutzer auf 16 Jahre erhöhen. Dieser Schritt ist nicht mehr als Kosmetik. Unter dem Druck neuer EU-Regeln reagiert der Dienst zwar auf eine Forderung, die Pädagogen und Datenschützer schon lange stellen. Die einen kritisieren, dass Kinder bei WhatsApp gemobbt werden und in Kontakt mit Unbekannten kommen können. Die anderen bemängeln, dass man in jungen Jahren nicht nachvollziehen kann, was mit den eigenen Daten passiert.

Fakt ist aber, dass die Einführung eines Mindestalters, wie es WhatsApp und Facebook planen, nichts daran ändert. Zum einen beleidigen die Zugangsregeln die Intelligenz der jungen Nutzer. Bei WhatsApp müssen sie lediglich bestätigen, dass sie 16 sind. Bei Facebook reicht es, eine E-Mail-Adresse als Elternkontakt anzugeben.

Zum anderen lauern jugendgefährdende Inhalte überall im Netz. Kinder werden immer Zugang dazu finden. In einem freien Internet ist das kaum zu ändern. Lehrer, die ihren Schülern Medienkompetenz beibringen, und Eltern, die strenger darauf achten, was auf den Smartphones ihrer Kinder los ist, würden deswegen mehr zum Jugendschutz beitragen als unüberprüfbare Altersangaben.