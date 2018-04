Botschafterin der Meere beeindruckt Zuschauer

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „Der Tourismus ist für die Weltmeere das größte Problem, weil er eine Küste nach der anderen zerstört.“ Elisabeth Mann Borgese (1918–2002) kämpfte ein Leben lang für den Schutz der Meere. Der in Bad Freienwalde lebende Dramaturg, Filmregisseur und Autor Eberhard Görner widmete der „Botschafterin der Meere“ 1997 einen Film, übrigens der einzige, der über ihr Leben gedreht wurde. Anlässlich ihres 100. Geburtstages wurde der Dokumentarfilm am Dienstagabend im Filmtheater in Bad Freienwalde gezeigt.

Görner beschreibt in seinem Film eine zierliche, aber dennoch kämpferische Frau, die sich mit ganzer Kraft für die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes der Meere einsetzt. Sie spricht die Probleme wie den Tourismus an, die Überfischung und die Verschmutzung der Meere, ohne jedoch direkt anzuklagen. Durch Interviews mit ihr und ihren Wegbegleitern hebt Eberhard Görner ihre Verdienste und ihre Bedeutung hervor. Was war der Motor dieser starken Frau? Was bewegte sie, ihr Musikstudium zugunsten der Meere aufzugeben? „Ich habe mit meinem Vater oft aufs Meer hinaus geschaut“, lässt Görner sie sagen. Elisabeth Borgese Mann wollte nicht auf ihren berühmten Vater reduziert werden, sondern pochte darauf, ihr Leben selbst in die Hand genommen zu haben.

Gedreht wurde der Film in Nidden in Litauen, wo Thomas Mann und seine Familie die Sommerferien vor der Emigration 1933 verbrachten, sowie in Kanada, wo Elisabeth Borgese Mann lebte. Görner lernte die jüngste Tochter des Schriftstellers Thomas Mann per Zufall im S. Fischer-Verlag in Frankfurt am Main kennen. „Sie war bereit, mit mir den Film zu machen“, erzählte er.

Zu den 33 Besuchern in Bad Freienwalde, die sich den Film nicht entgehen lassen wollten, gehörten Ursula und Ernst-Wolfgang Schulz aus Altranft. „Das ist ein ganz hervorragender Film“, lobte Ursula Schulz. „Mich hat total beeindruckt, was diese zierliche Frau auf die Beine gestellt hat.“ Ernst-Wolfgang Schulz hätte sich mehr Zuschauer gewünscht. „Das Thema müsste mehr in die breite Öffentlichkeit getragen werden“, sagte er.

Nach der Erzählung „Chairworm und Supershark“ von Elisabeth Mann Borgese produzierte das Hylas-Trickfilm-Studio Dresden 2005 den Kino-Puppen-Trickfilm „Schwefel-Schwafel“, der ebenfalls gezeigt wurde Mit dabei waren Kameramann Wulf Hoffmann und Puppengestalterin Martina Große.