Im Schlosspark reifen die Orangen

Im Winterlager gereift: Manche Früchte sind bereits reif, andere noch grün und auch Blüten mit betörendem Duft sind an den Bäumen. © Foto: Matthias Lubisch

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Der schlagartige Frühlingseinbruch ist auch am Neuhardenberger Schlosspark nicht spurlos vorüber gegangen. Chefgärtner Uwe Klamandt und seine Kollegen haben – wie eigentlich das ganze Jahr über – alle Hände voll zu tun. Am Mittwoch kamen die Orangenbäume raus.

Wo der Hobbygärtner dieser Tage Pflanzen wieder hinaus auf Balkon und Terrasse stellt, braucht es in Neuhardenberg schon einen Radlader. Insgesamt 100 Kübel sind es, die Uwe Klamandt, Chefgärtner des Schlossparks und seine fünf Kollegen plus Azubi aus dem Winterlager wieder rings um das Schloss und die Nebengebäude stellen. Dazu gehört auch die Orangerie, die heute ihre einstige Funktion verloren hat. „Nach 2002 wurde sie etwa noch fünf Jahre als Orangerie genutzt“, erinnert sich Klamandt. Seither dient der lichtdurchflutete Bau gastronomischen Zwecken. „Der Platz würde heute auch gar nicht mehr für alle Pflanzen ausreichen“, sagt der Chefgärtner.

Neben den zwölf Orangenbäumen ziert auch die afrikanische Schmucklilie Agapanthus wieder das Außengelände. Diese wird bald blau-lila blühen, weiß der Gärtner. Er kennt seinen Bestand gut. Zwei Kampferbäume gehören auch dazu – Klamandt zerreibt ein Blatt des Lorbeergewächses, wodurch ein Geruch freigesetzt wird, der an Erkältungsmedizin erinnert. Der Extrakt der Pflanze wird zum Teil in Salben verwendet. Des Weiteren gehören zwei Mimosen und ein Oleander, ein paar Zitronenbäume, acht Lorbeeren, sechs Feigen, sechs Oliven, vier Agaven, acht Granatäpfel und eine Brautmyrte zum Pflanzensortiment des Schlossparks. Auch während der kalten Jahreszeit – im Winterquartier herrschen zwischen zwei bis fünf Grad Celsius – kümmern sich die Schlossgärtner um den Grünbestand. Sonst würden sie die Pflanzen jungen Schildläusen und Sternrußtau überlassen, was auf Dauer den Tod für die Kleinbäume bedeuten würde.

Die Orangenbäume kamen einst aus Italien zur Expo 2000 in Hannover. Von dort wurden sie nach Neuhardenberg geholt, wo sie einen seltsamen Zyklus durchleben. „Es gibt jetzt sowohl reife Früchte als auch noch grüne und Blüten“, sagt Klamandt. „Das ist ein Phänomen bei den Orangen.“ Die Blüten verströmen einen betörenden Duft, während die momentan orange-leuchtenden Früchte eher strohig schmecken würden. „Die sind im Winter gereift“, erklärt es der Chefgärtner. „Wenn sie in der Sonne reifen, kann man Glück haben.“ Im jetzigen Winterlager werden die Pflanzen mit künstlichem Licht versorgt, wenn die Sonneneinstrahlung nicht reicht. Dennoch sollten neugierige Parkbesucher nicht an den reifen Früchten reißen. „Orangen muss man drehen oder abgeschnitten werden“, lautet die Anleitung. Wenn daran gezogen wird, reißen meist ganze Äste mit ab.

Das Herausstellen der Pflanzenkübel ist freilich nur eine von vielen Aufgaben zu Jahresbeginn. „Wir hatten ein ganz anstrengendes Frühjahr“, zieht Klamandt erste Bilanz. Durch den lang anhaltenden Frost – Anfang April lag noch Schnee – hatten sich die Arbeiten, die sonst bereits im März schon erledigt werden können, nach hinten verschoben. Jetzt scheint der Frühling aufholen zu wollen. Innerhalb weniger Tage grünt und blüht es überall. Der Staudengarten muss zu Teilen beräumt und gedüngt werden, der Oberboden wird nachgefüllt, Umpflanzungen werden vorgenommen. Dann werden die Rasenflächen vertikutiert und gedüngt, teilweise schon gemäht“, zählt Klamandt auf. Bis März waren er und seine Kollegen noch mit dem Sturmholz beschäftigt, reparieren nun Schäden im Park. Auf dem 20 Hektar großen Parkgelände befinden sich auch Wassergräben, um die sich teilweise der Gewässer- und Deichverband kümmert, für andere Abschnitte wird eine Firma beauftragt. Ein Teil Arbeit, der den Gärtnern abgenommen wird. Uwe Klamandt klagt aber nicht, erfreut sich viel mehr an den Blühern. Die Arbeit der vergangenen Tage zeigt sich in seinem Gesicht als Bräune, für die andere in den Urlaub fahren.