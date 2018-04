Im Tandem auf Streife

Lisa Mahlke

Frankfurt/Slubice (MOZ) Die Polizisten Maciej Kaczmarek und Andreas Matthies arbeiten an der Grenze. Seit sie die jeweils andere Sprache – also Deutsch für den einen, Polnisch für den zweiten – lernen, läuft in ihrem Arbeitsalltag vieles unkomplizierter. Im Projekt „Im Tandem gegen die Grenzkriminalität“ tauschen sich beide Seiten aus.

Andreas Matthies formt mit den Händen ein Lenkrad. „Nach links, nach rechts“, sagt er und blickt zu seinem polnischen Kollegen Maciej Kaczmarek. „Wenn er fragt, wo, sage ich: Na, na lewo“, beschreibt er und schiebt hinterher, dass es in schwierigen Situationen nicht darum gehe, perfekt zu deklinieren. Er zählt die polnischen Wörter für Achtung, Messer und Waffe auf: „Uwaga, nóż, broń – da reichen Schlagworte aus.“

Beide Männer arbeiten in polnisch-deutschen Bereichen der Polizei – Matthies bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt, in der gemeinsamen Fahndungseinheit; Kaczmarek erst beim Grenzschutz in Gubin, jetzt im Bereich Zielona Góra. Sie haben gemerkt, dass sie im täglichen Dienst besser zurechtkommen, wenn sie die jeweils andere Sprache besser beherrschen. Seit Polen Mitglied des Schengen-Raums ist, ist diese engere Zusammenarbeit unerlässlich.

„An viele Infos kommen wir nur, weil wir so gut mit der deutschen Seite zusammenarbeiten“, erzählt Maciej Kaczmarek. Wege seien zum Beispiel viel kürzer, wenn der Kollege ganz einfach gefragt werden kann, ob ein Auto in Deutschland zugelassen ist oder nicht, oder ob es gar gestohlen gemeldet wurde.

Zum Aufgabengebiet von Andreas Matthies gehören auch Zugkontrollen. Soll zum Beispiel jemand im Zug zwischen Rzepin und Frankfurt kontrolliert werden und der Polizist erledigt diese Aufgabe zusammen mit einem polnischen Kollegen, könne flexibel entschieden werden: Eine Festnahme führe auf polnischer Seite dieser Kollege, auf deutscher Seite er selbst durch. Das funktioniere aber nur, wenn die sprachliche Barriere nicht zu hoch ist.

Die beiden Männer nehmen am EU-geförderten Projekt „Im Tandem gegen die Grenzkriminalität“ teil, fangen bei der Sprache also nicht bei Null an. Den Anfängerlehrgang belegten sie im September vergangenen Jahres, den Aufbaulehrgang jetzt im April. An dem Projekt sind mehrere Polizeibehörden beidseitig der Oder beteiligt: die Polizei des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie, die Bundespolizei, die Polizeifachhochschule Oranienburg sowie der polnische Grenzschutz, die Wojewodschaftskommandantur Stettin und die Polizeischule in Słupsk.

„Das Ziel ist, sie auf die Aufgaben im grenznahen Gebiet vorzubereiten“, erklärt Wojciech Owsik, Sachbearbeiter beim Beauftragten für deutsch-polnische Beziehungen der Landespolizei. 2007 fing das Projekt als „Sprachtraining im Tandem“ an. In jedem Jahr nehmen jeweils zehn Polizeibedienstete aus beiden Ländern an drei Kursen teil. Sie lernen die Rechtsvorschriften, Sprache und Kultur des anderen Landes kennen, haben neben der Theorie auch gemeinsame Streifen in den Dienststellen.

Die Viadrina Sprachen GmbH führt den Polnisch- und Deutschunterricht durch. Durch das Tandemverfahren seien die Beamten viel motivierter als in einem gewöhnlichen Sprachkurs, ist Geschäftsführer David Furmanek überzeugt. „Es ist ein Netzwerktreffen und ein Arbeitstreffen zum Austausch“, sagt er. Die Vokabeln, mit denen die Polizisten in ihrer täglichen Arbeit zu tun haben – und seien es Beschimpfungen – sind ganz automatisch Thema. „Das sind Beamte, die ein großes Interesse an der anderen Sprache haben“, sagt auch Wojciech Owsik.

Bei den Grenzkontrollen bis 2007 lief das alles noch sehr viel engstirniger ab, erinnert sich Matthies. Mit Händen und Füßen wurde kommuniziert, vielleicht fiel mal das Wort „bandit“, wenn ein Beamter den anderen auf jemanden aufmerksam machen wollte. „Die Probleme waren auch andere“, fügt Kaczmarek hinzu. Manchmal erlebe er jetzt, dass syrische Flüchtlinge in Polen einkaufen gehen, er aber gar nicht sagen kann, ob sie sich legal in der EU aufhielten. Da sei es praktisch, den Aufenthaltsstatus direkt von deutscher Seite nachprüfen zu lassen.

Eine deutsche Ordnungswidrigkeit ist nicht automatisch auch eine polnische. Matthies und Kaczmarek sind froh, sich über solche Themen mit Kollegen aus dem anderen Land austauschen zu können. „Es ist natürlich Grammatik, die ich mitgenommen habe, ein größerer Wortschatz“, sagt Maciej Kaczmarek. Auch eine größere Toleranz, Integration beider Gruppen und das Kennenlernen der Kultur und Mentalität nennt er als Vorteile des Projektes. Für An-dreas Matthies sind es vor allem Kfz-spezifische Vokabeln, die er vertieft hat. „Ich kann meine polnischen Kollegen jetzt darauf hinweisen: Ich habe hier mit dieser ubezpieczenie ein Problem, also mit der Versicherung.“