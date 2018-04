Begehrte Wohnungen, umstrittene Wohnungen

© Foto: Hat schon einige Zugeständnisse gemacht: Franz Freiherr von Brackel, einer der Investoren, die am Altstädter Platz in Fürstenwalde rund 35 Wohnungen errichten wollen, zeigt die aktuellen Pläne. Foto: Manja Wilde

Von Manja Wilde (MOZ) Fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 35 Wohnungen wollen Investoren am Altstädter Platz errichten. Vor zwei Jahren legten sie erste Pläne vor. Die wurden mehrfach angepasst – auch, um Nachbarn entgegenzukommen. Die Fronten sind verhärtet. Im Stadtentwicklungsausschuss schlugen die Wogen hoch. Heute sollen die Stadtverordneten dazu beraten.

An einem Riegel aus alten Garagen endet der Altstädter Platz in Fürstenwalde. Noch. Franz Freiherr von Brackel tritt durch ein Tor neben den Garagen. Eine Freifläche mit einigen Obstbäumen liegt vor ihm. Die BST Spree & See GmbH will dort fünf Mehrfamilienhäuser errichten. Maximal 36 Wohnungen sind darin vorgesehen, sagt von Brackel. Der 47-jährige Rechtsanwalt aus Briesen ist einer der drei Gesellschafter der BST. Nachfragen nach den Wohnungen gibt es bereits – obwohl noch nicht mal der Bebauungsplan steht. Das Projekt stößt nicht nur auf Gegenliebe.

Vor zwei Jahren stellten die Investoren ihre Pläne vor. Acht Häuser mit 51 Wohnungen sahen sie damals noch vor. Dann meldete die benachbarte Rahnschule Interesse an einem Teil der Fläche an. Aus acht Häusern wurden fünf – drei Dreigeschosser mit Staffelgeschoss, zwei niedrigere. Nachbarn protestierten. Die Investoren rückten die Gebäude etwas zur Seite. 10,80 Meter bzw. 18,30 Meter betragen nun die Abstände zu den Nachbargrundstücken. Mit ihren Höhen liegen selbst die „Viergeschosser“ unter der Höhe eines Altbaus am Altstädter Platz.

Einvernehmen stellt das nicht her. „Eine Lösung, die es allen Recht macht, gibt es nicht“, sagte Fürstenwaldes Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Christfried Tschepe, im Fachausschuss. „Fürstenwalde braucht Wohnungen in Zentrumsnähe“, betonte er aber auch. Zudem würde der Altstädter Platz – „eine unbefestigte Sandwüste“ – nach Abschluss der Bauarbeiten hergestellt. Der Investor habe zugesagt, sich mit seiner ganzen Grundstücksfläche an den Beiträgen zu beteiligen und damit „einen beträchtlichen Teil“ zu übernehmen.

„Im Endeffekt ist es ein Nachbarschaftskonflikt. Die Lösung wird beim Verwaltungsgericht liegen“, sagte Jens Hoffrichter (CDU). Erst der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erlaube die Rechtsprüfung. Ausschussvorsitzender Kai Hamacher (BFZ) regte an, beide Seiten an einen Tisch zu bringen. „Der Investor ist viel entgegengekommen. Mehr geht nicht, dann springt er ab“, hielt Klaus Hemmerling (SPD) dagegen. „Dass Sie gerne gegen die Bürger entscheiden, wissen wir ja“, griff ihn Hamacher an. „In 25 Jahren haben Sie noch kein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt, unabhängig vom Investor zu entscheiden“, setzte Fraktionskollege Thomas Fischer noch eins drauf. Der Flächennutzungsplan sieht „Wohnbaufläche mit erhöhter Dichte vor“, erinnerte Tschepe. Schließlich beantragte Rolf Hilke (CDU), die Empfehlung zu vertagen, um ein Gespräch mit Investor und Nachbarn zu führen. Die Mehrheit war dafür.

Die Stadtverordneten haben das Thema heute dennoch auf der Tagesordnung. Von Brackel hofft auf eine Entscheidung. Die betrifft zunächst nur die öffentliche Auslegung des aktuellen Entwurfs des Bebauungsplanes. Nach der Sommerpause könnte dieser als Satzung beschlossen werden, der Investor die Baugenehmigung beantragen.

Die Garagen, die das Baufeld begrenzen, gehören indes der Stadt. „Noch sind sie verpachtet“, sagt Tschepe. Bei der Umgestaltung des Altstädter Platzes würde die Stadt sie abreißen lassen. Ganz in der Nähe läuft der Abriss derzeit an. Die Stadt lässt das gut 4000 Quadratmeter große Gewerbegrundstück von den alten Gebäuden beräumen.