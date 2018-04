Eingeklemmter Arbeiter und verletztes Kind

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Eine eingeklemmte Person, ein Verkehrsunfall mit einem Kind und ein gerissener Baum – zu drei Einsätzen wurde die Fürstenwalder Feuerwehr am Mittwoch gerufen. Gegen 9 Uhr ging das erste Mal der Alarm. „Bei Duktil Guss in der Saarower Chaussee war eine Person eingeklemmt“, teilte Brandmeister Sven Krause am Abend mit. Der Unfall sei beim Reinigen eines großen Behälters passiert. Als die Feuerwehr eintraf, war der Verunglückte bereits befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Unfall in der Trebuser Straße, Höhe Bernhardinum, gerufen. „Ein elfjähriges Kind war beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden“, sagte Krause. Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um leichte Verletzungen gehandelt.

Nach den Sturmböen am Nachmittag rückte die Fürstenwalder Feuerwehr mit ihrer Drehleiter noch einmal nach Rauen aus, um die dortigen Kollegen zu unterstützen. „Der Stamm eines etwa 30 Meter hohen Baumes in der Saarower Straße 11 war gerissen und drohte auseinander zu brechen“, nannte Krause den Grund.