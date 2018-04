Kreis kassiert Erkners Pläne

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Wegen der vorgesehenen Kreditaufnahme hat der Landkreis den schon beschlossenen Haushalt von Erkner kassiert. Die Verwaltung hat einen neuen Entwurf erarbeitet. Der Ausbau der Buchhorster Straße wird zurückgestellt.

Noch im April sollte der Ausbau der Buchhorster Straße beginnen. Doch die Ausschreibung hatte wieder einmal ein für die Stadt äußerst betrübliches Ergebnis: Die Angebote waren viel zu teuer, lagen bei 170 Prozent des im Haushalt angesetzten Kostenrahmens. Als Konsequenz hob die Stadt die Ausschreibung auf, genauso wie vor einem Jahr bei der für die Bushaltestellen, die jetzt gebaut werden. Das hatte Vize-Bürgermeister Clemens Wolter vorige Woche schon dem Bauausschuss berichtet und da noch davon gesprochen, der Ausbau solle trotzdem kommen.

Jetzt aber ergeben sich ganz andere Perspektiven: Wie Kämmerin Margit Schindelasch dem Hauptausschuss darlegte, hat die Kommunalaufsicht des Landkreises der Stadt signalisiert, dass sie den Haushalt nicht genehmigen würde, und empfohlen, das Paket zu überarbeiten. Beim Kreis musste die Stadt antreten, weil sie geplant hatte, vorsichtshalber einen Kassenkredit von 449 000 Euro vorzusehen. Außerdem wies der Gesamtplan ein Defizit von 883 000 Euro auf.

Jetzt hat die Stadt den Haushalt überarbeitet, und zwar so, dass sie ohne Kreditaufnahme auskommt. Das trifft mehrere Investitionen, die geplant waren, und bei zweien davon haben sich die Voraussetzungen geändert. Da ist zum einen die Buchhorster Straße mit der exorbitanten Kostensteigerung. Einschließlich Resten aus den Vorjahren hätten 685 000 Euro in das Vorhaben fließen sollen. Was jetzt wird, ist offen. Es müsse „neu bewertet“ werden, sagte Wolter, insgesamt werde man im Straßenbau „die Ziele strecken müssen“. Wolter prognostizierte auch: „Die Unterhaltung wird in den nächsten Jahren einen höheren Stellenwert bekommen als der Neubau.“ Zum Teil ist das schon in der mittelfristigen Finanzplanung zu sehen. Für 2019 bis 2021 sind jetzt mehr als 1,1 Millionen Euro gestrichen, die für den Ausbau der Gerhart-Hauptmann-Straße vorgesehen waren.

Bei der Löcknitz-Grundschule ist nunmehr klar, dass die Container auf dem Hof aufgestellt werden müssen. Beim Wunsch-Standort der Schule auf dem Hort-Gelände gibt es nachbarschaftsrechtliche Probleme, deren Klärung mehr Zeit in Anspruch genommen hätte als zur Verfügung stand, hatte Bauressort-Leiterin Claudia Günzel im Bauausschuss erklärt. Da die Container nun auf den Hof kommen, fällt bei dessen Neugestaltung Fläche weg. Die Investitionen der Stadt in die Schule sinken um 350 000 auf 550 000 Euro.

Weitere Änderungen haben weniger unmittelbare Auswirkungen. Die Stadt rechnet mit höheren Steuereinnahmen und höheren Erlösen aus Grundstücksverkäufen, hat inzwischen mehr Sicherheit über die Schlüsselzuweisungen und setzt nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst auch 20 000 Euro weniger Personalkosten an als bisher. Endergebnis: Erkner kommt ohne Kredit aus, die Stadtverordneten können den neuen Haushalt am 8. Mai beschließen, und eine Genehmigung vom Kreis ist nicht mehr nötig. Dann können auch die unveränderten freiwilligen Leistungen ausgezahlt werden; ohne bestätigten Haushalt ist das nicht erlaubt.

Andrea Pohl von der Linken ärgerte sich. „Da habe ich in 30 Jahren zum ersten Mal dem Haushalt zugestimmt – und jetzt zeigt sich, dass er Mist ist.“ Andere verteidigten das Umsteuern als unausweichlich.