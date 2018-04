Diabetologen schulen Pflegekräfte

Detlef Klementz

Strausberg Dr. Cristine Pietsch war schon etwas stolz auf die von ihr angestoßene Maßnahme. „Das ist der erste Kurs dieser Art in Brandenburg und der zweite in Deutschland“, machte die Oberärztin der Klinik für Innere Medizin und Diabetologin die Vorreiterrolle der Strausberger Einrichtung deutlich. Nach ihrer Erkenntnis sei etwa jeder zweite Bewohner von Pflegeeinrichtungen Diabetiker. Um so wichtiger sei es, dass das Pflegepersonal im Umgang mit dieser Volkskrankheit geschult werde.

Die Oberärztin bedauerte in dem Zusammenhang schon etwas, dass mit „Pflegetraum“ in Strausberg und „Pflege-Brücke“ in Rüdersdorf lediglich zwei Pflegedienste der Einladung gefolgt waren. Sie zeigte aber auch ein gewisses Verständnis für die Zurückhaltung der Pflegedienste. Immerhin war der Ausfall für die Einrichtungen deutlich. So waren 16 Kursstunden zu je 45 Minuten und 14 Stunden Selbststudium vorgesehen. Zudem fiel eine Teilnehmergebühr in Höhe von 275 Euro für die sogenannte Basis-Qualifikation Diabetes Pflege DDG an. Und Dr. Pietsch zeigte sich überzeugt, dass die betreffenden Einrichtungen schon zwei Mitarbeiter entsenden müssten, damit die ihr neu erworbenes Wissen auch kontinuierlich einsetzen können.

Das Thema Diabetes wurde an zwei Tagen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Dr. Pietsch referierte beispielsweise zur Klassifikation der Diabetestypen, zu Folgeerkrankungen, therapeutischen Maßnahmen und Insulintherapie. Dr. Denis Keßler, Facharzt für Innere Medizin, gab Erläuterungen zur Therapie mit oralen Antidiabetika, und Wundmanagerin Cordula Kerstin beschäftigte sich mit dem diabetischen Fußsyndrom. Bundesweite Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass etwa 15 Prozent aller Diabetiker im Laufe ihres Lebens schmerzlose, nur schwer oder gar nicht heilende Wunden an den Füßen bekommen.

Weitere Themen beschäftigten sich mit der Ernährung, der Wirkung von Insulin sowie der Blutzuckermessung und dem Diabetespass. Dazu hatten sich speziell Sandra Thiedig und Christina Tscherniewski vorbereitet.

Neben den Referaten wurde auch selbst experimentiert. Beispielsweise, um die Folgeerkrankungen zu begreifen. Dank spezieller Brillen konnten die Teilnehmer selbst erkennen, mit welchen Sehbehinderungen die Diabetiker zu kämpfen haben. Damit den Alltag zu meistern, ist kaum weniger kompliziert als mit dem nachlassenden Gefühl in den Händen. Eine solche Wirkung vermittelten beispielsweise Arbeitshandschuhe, mit denen dann Tabletten aus der Verpackung gedrückt werden sollten. Geübt wurde zudem, wie und wo man am besten Blutzuckermessungen durchführen kann

Die Pflegekräfte würdigten die Basis-Qualifikation als wichtig für ihre künftige Arbeit mit Diabetikern. Nicht nur, dass sie nun wisse, wie sie im Bedarfsfall mit den Erkrankten umgehen müsse, sagte Mandy Hegert vom Pflegedienst Pflege-Brücke in Rüdersdorf. Sie könne nun auch Pflegehelfer mit dem entsprechenden Wissen versorgen.

Oberärztin Pietsch will den Qualifikationskurs auf jeden Fall wiederholen. Sie hofft, dass DDG die Anforderungen etwas herunterschraubt und dann mehr Pflegedienste Mitarbeiter dafür abstellen.