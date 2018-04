Möglichst rasch: Neue Lampen für Alte Berliner

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Die Alte Berliner Straße soll ausgebaut werden. Allerdings erst 2025. Dennoch lagen jetzt die Pläne für drei Bauabschnitte im Bauausschuss vor. Der will den Bau der Beleuchtung vorziehen.

Der erste Bauabschnitt vom Neuen Hönower Weg bis zur Köpenicker Straße soll, so Planer Tomas Kaufmann, von jetzt 8,50 auf sieben Meter verschmälert werden. Das beidseitige Parken und der Busverkehr wären weiter möglich. Ein neuer Regenwasserkanal muss in die Fahrbahn eingelassen werden.

Im Bauabschnitt zwei von der Köpenicker Straße bis Brücke Mühlenfließ soll der zwei Meter breite Reitweg erhalten bleiben, auch die historische Pflasterung. In Richtung Kaiserpavillon sollen die Parkplätze zugunsten einer Grünfläche weichen. Die Beleuchtung wird neu gebaut bis hinter den Quadverleih auf beiden Seiten, danach nur noch auf der Nordseite.

Im dritten Abschnitt bis Kaiserpavillon soll das einseitige Parken auf der Straße möglich sein. Die Strecke ist, wie schon im Bauabschnitt zwei, nur noch 6,50 Meter breit. Der wilde Wendehammer wird erneuert und in Richtung Pavillon verschoben. So, dass auch große Lkw wenden können. Der Gehweg sei in Ordnung, so dass dort nichts erneuert werden müsse, so der Planer. Der Straßenbau kostet rund 1,17 Millionen Euro, die Beleuchtung 42 000 Euro.

Ortsvorsteher Stefan Radach (BfH) verstand die Welt nicht mehr. Der Ortsbeirat habe eindeutig beschlossen, dass diese Straße die Letzte ist, die angepackt werden soll. Er fragte, warum jetzt in vorauseilendem Gehorsam, es könnte mal eine Abbindung der Köpenicker Straße geben, schon gebaut werden soll. Annett Schlotte (Linke) kritisierte die schmalere Fahrbahn. Das gebe Probleme beim Parken, auch für das Hotel. Und: „Ohne Beleuchtung passiert hier gar nichts“, machte sie ihren Standpunkt klar.

Uwe Behr aus der Verwaltung verteidigte die Pläne. Die seien unabhängig von den Planungen des Landesbetriebes in Auftrag gegeben worden. Dass so früh geplant werde, erinnerte Jürgen Imhoff, sei eine Entscheidung der Gemeindevertreter.

Große Bauchschmerzen hatten die Bauausschussmitglieder – auch unter dem Gesichtspunkt der Schulwegsicherung – damit, dass die Straße so schlecht beleuchtet sei.

Kay Juschka (CDU) fragte, ob es möglich sei, Gehwege und Beleuchtung früher zu bauen als die Fahrbahn. Für den Planer ist die Beleuchtung an der Südseite kein Problem. An der Brücke sei bereits alles vorbereitet und es wäre möglich, die Nordseite mit auszuleuchten. Es wäre auch möglich, die Nordseite neu mit Beleuchtung auszustatten. Dazu müsste der Gehweg aufgenommen werden. Da sei eine Nachfrage bei den Eigentümern des Lennéparks nötig.

Steffen Molks (SPD) fasste zusammen: „Wir wollen, dass die Straße nicht schmaler wird und möglichst Beleuchtung und Gehweg vorziehen. Und zwar so, dass es den künftigen Straßenbau nicht stört.“