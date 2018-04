Stalking wird zum Problem

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) 483 Straftaten hat die Polizei im vergangenen Jahr in Beeskow registriert, 69 weniger als im Jahr zuvor. Das berichtete Polizeihauptkommissar Klaus-Dieter Gutsche, Leiter des Polizeireviers Eisenhüttenstadt, vor den Stadtverordneten.

Das größte Problem ist derzeit wohl die Besetzung der Beeskower Revierpolizei. Die beiden Beamten, die im Rathaus ihren Dienstsitz haben, sind seit dem Vorfall in Oegeln, bei dem ein junger Mann zwei ihrer Kollegen überfahren und getötet hat, nicht dienstfähig. Klaus-Dieter Gutsche kann deshalb nur immer wieder für Vertretungen sorgen. Dies werde auch deshalb immer schwieriger, weil die Revierpolizisten seit Jahresbeginn neue Aufgaben übertragen bekamen, erklärte er. Sie müssen Abschiebungen begleiten. Das ist in Beeskow kein Thema, sehr wohl aber in Eisenhüttenstadt. Drei bis vier Fälle gebe es pro Woche, jeweils zwei Beamte müsse er einsetzen. Und dass bei dezimiertem Personalbestand. Von den 15 Planstellen für Revierpolizisten in seinem Zuständigkeitsbereich sind ab Mai drei nicht besetzt, außerdem fehlten die kranken Beeskower Kollegen.

Innerhalb des nächsten halben Jahres, hofft Gutsche, werde es aber wieder eine stabile Besetzung in der Kreisstadt geben. Zu tun hat die Polizei in Beeskow, auch wenn die Kriminalität insgesamt zurückgegangen ist. 483 Fälle wurden im vergangenen Jahr verzeichnet, 552 waren es im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote lag bei 53 Prozent, im Jahr 2016 waren es noch 55,6 Prozent.

In Beeskow gab es weniger Körperverletzungen, weniger Diebstähle, weniger aufgebrochene Autos, weniger Betrugsfälle und weniger Rauschgiftkriminalität. Wobei Gutsche einschränkte, dass bei letzterem Delikt der Rückgang auf weniger Kontrollen zurückzuführen sein könnte. Einen Zuwachs verzeichnete die Polizei bei den Straftaten gegen die persönliche Freiheit. 29 Fälle registrierten die Beamten im Jahr 2017 in Beeskow, im Jahr davor waren es 16. In den meisten Fällen, so Gutsche, handele es sich um Stalkingvorwürfe, nachdem sich ein Paar getrennt habe. Neun Autos verschwanden gänzlich, zwei mehr als im Jahr zuvor.

Eine leichten Zuwachs von 94 auf 99 Fälle gab es zudem bei den Sachbeschädigungen. Dahinter verbergen sich unter anderem zahlreiche Fälle von Grafitti-Schmierereien. Ein Thema, das die Stadtverordneten schon lange beschäftigt. Auf Vorschlag von Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke (SPD) beauftragen die Stadtverordneten Bürgermeister Frank Steffen, sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden, um einen Zwischenbericht zu erhalten, wie der Bearbeitungsstand der von der Polizei abgegebenen Fälle ist. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei eine Gruppe Jugendlicher ermittelt, die für viele der Schmierereien in Beeskow verantwortlich sein soll, die Namen auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Verfahren seien jedoch wegen Geringfügigkeit eingestellt worden, hieß es auf der Stadtverordnetenversammlung. Am Rande der Versammlung schlug Polizeihauptkommissar Gutsche vor zu überlegen, ob die Stadt nicht eine alte Halle oder Mauern freigeben könnte, damit sich junge Leute als Sprayer ausprobieren könnten, ohne straffällig zu werden.