Der Birkenweg bekommt Pflastersteine

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadtverordneten haben am Dienstag mit mehreren Beschlüssen weitere Bauvorhaben in Beeskow möglich gemacht. Dazu gehören unter anderem zwei Straßenbauvorhaben. In Beeskow selbst gibt es jetzt ganz offiziell den Birkenweg. Die zum Teil mit Hochofenschlacke befestigte Fahrbahn ist eine Anliegerstraße und gehört zur Gemarkung Bornow. Eigentümer sind die Stadt und die b.w.v, die sich damit einverstanden erklärt hat, dass ihr Grundstück dem öffentlichen Verkehr gewidmet wird.

Die Straße soll noch in diesem Jahr grundhaft ausgebaut werden. Auch diesen Beschluss haben die Stadtverordneten am Dienstag mehrheitlich gefasst. Gebaut wird von der Storkower Straße aus in einer Breite von 4,75 Metern. Die Fahrbahn erhält ein Betonsteinpflaster. Im Bereich des Grundstücks Birkenweg 6 entsteht eine Wendeschleife, dahinter wird die Fahrbahn in geringerer Breite weitergeführt. Die Entwässerung erfolgt über Mulden im Seitenbereich. Mit dem Straßenbau werden auch die Grundstückszufahrten gepflastert. Außerdem lässt die Stadt die Straßenbeleuchtung erneuern. Die Straße erhält Aufsatzleuchten. Da es sich um eine Anliegerstraße handelt, müssen die Grundstückseigentümer rund 90 Prozent der Kosten tragen. Die Betroffenen hatten sich mit knapper Mehrheit (6:4) für den Straßenausbau ausgesprochen.

Ebenfalls saniert wird die Straße Neue Heimat in Kohlsdorf. Nach den Gesprächen mit den Anliegern wird ein Kompromiss umgesetzt. Der jetzt mit Natursteinen gepflasterte Straßenteil erhält ein Betonpflaster, die bestehende Betonstraße wird saniert. Die Grundstückszufahrten werden der neuen Straßenhöhe angepasst und ebenfalls gepflastert. Der alte Gehweg bleibt erhalten. Auch die Straßenbeleuchtung ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen. Die Stadtverordneten stimmten mit großer Mehrheit für die Straßensanierung, die Meinung der betroffenen Anwohner ist geteilt. Von 31 Grundstückseigentümern stimmten 15 für die jetzige Variante, 14 sprachen sich gegen einen Ausbau der Straße aus.